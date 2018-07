«Voy a intentar aprovechar las oportunidades», asegura Santamaría Santamaría, con Salvador, durante el entrenamiento de ayer. / A. G. El delantero vasco, autor del segundo gol del Sporting en Les Caleyes, confía en convencer al técnico durante la fase de preparación VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Viernes, 20 julio 2018, 01:33

La etapa como jugador del Sporting no ha podido comenzar con mejor pie para Gorka Santamaría, que se estrenó como goleador en su primer partido con la camiseta rojiblanca. El delantero vasco, recién fichado para el filial desde el Recreativo, anotó el segundo tanto de los de Baraja en el amistoso frente al Lealtad disputado ayer en Les Caleyes. «Era mi primer partido y me encontré con muchas ganas. Me queda coger ritmo, pero las sensaciones son buenas», apuntó ayer el joven jugador en la Escuela de Fútbol de Mareo al término de la única sesión de entrenamiento del día.

Santamaría, en cualquier caso, aseguró que su gol «es anecdótico» y mostró su predisposición a continuar trabajando a las órdenes de Baraja para tratar de convencerlo durante la pretemporada de que tiene un hueco en la plantilla. «Subo para intentar ayudar al primer equipo y voy a tratar de aprovechar las oportunidades». «La esperanza de quedarme no la pierdo, siempre la tengo, pero tengo claro que soy jugador del filial que va a echar una mano al primer equipo cuando el míster lo considere oportuno», añadió el futbolista vasco.

El delantero se mostró además muy agradecido por la acogida que ha tenido en el vestuario y explicó que Baraja le ha pedido «que intente aprovechar los minutos en los partidos de pretemporada y aprender en los entrenamientos de la gente veterana».

En el partido ante el Lealtad, Santamaría sorprendió a los aficionados rojiblancos desplazados a Les Caleyes por su dominio del juego aéreo. «Mucha gente me dice que me manejo bien por arriba pese a la altura. Creo que es porque mido bien los tiempos. Me gusta bastante rematar de cabeza», deslizó el jugador nacido en Bilbao.

Santamaría, por último, se definió como un punta «peleón, que no da un balón por perdido, intenta aprovechar los errores del rival y se siente cómodo en el área».