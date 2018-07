«Siempre diré que mi corazón es rojiblanco»: la despedida de Carlos Castro al Sporting El asturiano agradece el apoyo recibido en las redes sociales ANDRÉS MAESE Gijón Martes, 10 julio 2018, 16:49

El Sporting oficializó el traspaso de Carlos Castro al Mallorca esta mañana. El jugador, que se desplazó ayer por la tarde a las islas baleares se despidió mediante las redes sociales del sportinguismo.

Siete años después de que debutara con el filial y cuatro temporadas después de pasar a formar parte del primer equipo, el ariete dejó un mensaje de agradecimiento tanto en Instagram como en Twitter:

«Hoy me despido de ti. Gracias por hacerme futbolista y gracias por hacer cumplir mi sueño de pisar El Molinón - Enrique Castro 'Quini'. Gracias a toda la gente que trabaja para el Sporting y que me han ayudado todos estos años. Gracias a todos los magníficos compañeros que he tenido y que muchos ya han pasado a ser amigos. Gracias a #UltraBoys y a una gran parte de la Mareona por apoyar en los buenos momentos, pero sobre todo en lo malos. Por criticarme de forma constructiva, hacerlo con respeto y por saber que también tengo familia. Por no seguir historias de muchos 'periodistas', y por saber que soy uno de los vuestros.

En mi cabeza siempre estará el día más bonito de mi vida... ese ascenso en el Benito Villamarín. Me voy, pero si algo tengo claro es que vaya donde vaya, siempre diré que mi corazón es rojiblanco. #PuxaSporting».