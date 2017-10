Sporting Sporting | El guardián de Paco Herrera Sergio Álvarez, durante un ejercicio en la sesión de ayer, bajo la atenta mirada de Paco Herrera. / ARNALDO GARCÍA Sergio Álvarez es el único jugador que ha disputado todos los minutos de la temporada | El avilesino tiene la total confianza de Paco Herrera, que ha recurrido a él en todas las jornadas, pese a los cambios que ha introducido en el once ANDRÉS MAESE GIJÓN. Viernes, 20 octubre 2017, 01:01

No es un futbolista que llene portadas precisamente por sus goles. El gol no sale mucho a recibirle -este año lleva dos-. Incluso su trabajo sobre el césped resulta uno de los menos agradecidos. Pero el paso de las temporadas le convertido en la principal brújula del Sporting desde su posición en el centro del campo. Y la confianza que los últimos técnicos han mantenido en él ha hecho del avilesino un fijo en las alineaciones. Con su trabajo conquistó a un reacio Sandoval, enamoró a Abelardo, ganó versatilidad con Rubi y encandiló a Paco Herrera, que le ha hecho jugar todo esta temporada.

Sergio, en cierto modo, es un especialista en labores defensivas, pero ha dado un paso adelante y se ha aventurado en acciones ofensivas. Ese tipo de jugador que ayuda a los centrales, disputa los balones y, cuando el equipo ataca y se tiene que descubrir, ayuda a sostener el ataque.

El debut de Sergio con la elástica del primer equipo se produjo el 16 de mayo de 2010. Lo hizo de la mano del fallecido Manuel Preciado. «Tenía 17 años y ya se veía que era el futuro y el que iba a tirar del carro», recuerda Alberto Rivera, uno de los por entonces compañeros que vivió el nacimiento del pivote como profesional.

«A la gente que lo conocemos no nos pilla por sorpresa que lidere al equipo porque hace ocho años ya no desentonaba en los entrenamientos», subraya el exfutbolista del Sporting, que describe a Sergio como un futbolista que «piensa en el equipo y siempre está bien colocado». Desde entonces, la trayectoria de Sergio ha ido en aumento, no exento de algún que otro altibajo, hasta convertirse en el jugador que acumula más minutos de la presente temporada. Todos.

Sergio Álvarez suma 900 minutos en los diez encuentros ligueros que el equipo ha completado hasta la fecha. El rojiblanco tiene la total confianza de Paco Herrera, que ha recurrido a él en todas las jornadas como un mecanismo perfecto que funciona a piñón fijo, pese a los cambios que ha introducido en los once a la búsqueda del buen juego. Porque al preparador del Sporting le está costando encontrar un equipo tipo. Y el centro del campo ha venido siendo, precisamente, la parcela que más variaciones ha sufrido.

Pero los cambios no han afectado al asturiano. A su lado ya han jugado Álex López, Moi Gómez, Carmona y Bergantiños. Este último es el hombre que mayor equilibrio aporta al conjunto, por lo que Paco Herrera no parece que vaya a mover ficha, en este sentido, en las próximas semanas. El dúo del gallego y el asturiano recuerda al formado por Borreguero y Samuel en la época de Marcelino. «Está a un nivel muy parecido al que demostró hace tres temporadas con Abelardo», indica Dani Borreguero. El excentrocampista del Sporting destaca de Sergio «el buen estado físico en el que se encuentra porque en su posición es fundamental».

El rol que representa Sergio en la actualidad no es nuevo para él. A sus 25 años, cumple su quinta temporada consecutiva en la primera plantilla y es uno de los encargados de dirigir al equipo desde la medular. Es el futbolista que mejor interpreta las indicaciones y todos han depositado su total confianza en él.

A su papel defensivo también hay que añadir su faceta goleadora. La pasada temporada, Rubi quiso dar un paso más con el centrocampista. La llegada de Vesga en enero adelantó la posición del canterano. La intentona de Rubi ayudó a que el avilesino cogiera confianza para asomarse en el balcón del área rival, desde donde llegó el gol.

Con Herrera ya sabe lo que es marcar. Lo hizo ante el Sevilla Atlético en casa y en León. Con sus dos goles ya iguala sus números como anotador del pasado curso y está a un tanto de alcanzar su mejor registro. Este llegó en la temporada del ascenso con Abelardo, cuando marcó en tres ocasiones. Pese a sus números, Borreguero indica que «puede que meta seis o siete goles, que siempre serán bienvenidos, pero los tantos mejor que queden en manos de los mediapuntas y los delanteros».

Pero Sergio Álvarez no es el único que tiene asegurado un hueco en la alineación. Carmona, Federico Barba y Rubén García también pueden presumir de haber sido titulares en las diez jornadas. El central no suma el pleno del centrocampista porque frente al Lugo fue sustituido, a falta de un cuarto de hora para el final, por molestias musculares. En cuanto a Rubén y Carmona, Herrera prefirió ofrecer descanso a sus dos apuestas seguras en el ataque para no desgastar físicamente a los rojiblancos en el primer tramo de la temporada.

