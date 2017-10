«No me gusta ganar sin proponer nada» Paco Herrera, ayer, durante la sesión en Mareo. / ARNALDO GARCÍA «Que nadie se preocupe, el Sporting está bien y vamos a salir hacia arriba», advierte el técnico Paco Herrera A. MAESE GIJÓN. Sábado, 7 octubre 2017, 03:19

Las críticas sacudieron al Sporting después de la derrota cosechada ante Osasuna. Pero Paco Herrera no se muestra nervioso por lo sucedido en las últimas semanas. «Que nadie se preocupe, el Sporting está bien y vamos a salir hacia adelante», señala el preparador, que continúa dándole vueltas a las alineaciones para lograr el mayor rendimiento a su plantilla.

Los diversos cambios en las jornadas se deben al deseo del cuerpo técnico por agradar y por encontrar en las victorias algo más que tres puntos. «La ambición de hacer algo distinto que guste, que emocione, es lo que me lleva a realizar pruebas», explica el entrenador, que también admite que «no me gusta ser un equipo que gana los partidos sin proponer nada».

La idea es la de intentar convencer, pero las urgencias marcan que los tres puntos se queden en Gijón. El equipo necesita ganar. «En Segunda, ganar y convencer, sobre todo los 90 minutos, es muy difícil», reflexiona el técnico, que tiene en la cabeza volver a poner en liza una alineación diferente respecto a la que saltó el pasado domingo en El Sadar. «Lo que no va a ser es una situación definitiva porque siempre me he negado, pero intentaré que siempre se manifieste la misma idea», asegura Herrera, que deja abierta la posibilidad de cambiar el sistema de juego.

Además, añade que «a veces hago cosas raras». «En principio se suelen ver cambios de sistemas y mi manera de trabajar suele dar buenos resultados», recuerda ante las dudas generadas por el equipo en las últimas semanas. «El equipo siempre aparece», reivindica Herrera para defender a sus futbolistas. Sus planes pasan por elegir las alineaciones en función de lo que pueden ofrecer en el terreno de juego: «Lo que busco es que se vea a un conjunto regular para poder estar en la zona alta de la clasificación».

El preparador no se fía del próximo rival. Pese a ser el último clasificado, recuerda que la temporada pasada «se mereció jugar el 'play off' porque hicieron un gran año». Una semana más, el catalán hizo referencia a su particular búsqueda del camino que lleve al equipo a su mejor versión: «Estamos en la línea para encontrar el camino. Todos los partidos, independientemente del resultado, me han servido para mucho. En la mayoría de los casos para despejar las dudas que me había generado la pretemporada».