«¿Cómo no me va a gustar un Valencia-Sporting en Primera?» Miércoles, 9 mayo 2018, 03:16

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, reconoció en la madrugada del martes en 'El Larguero' que le encantaría medirse la próxima temporada al Sporting en Primera. «Claro que sí. ¿Cómo no me va a gustar? No puedo decir lo contrario. Yo al sporting le estoy muy agradecido», aseguró el entrenador de Careñes, quien recordó sobre su trayectoria en Gijón que «entré en el Sporting a los 12 añitos y estuve hasta los 22 como jugador. Luego ya me dio la oportunidad de ser entrenador profesional».