Sporting | Herrera busca acompañante para Santos

Paco Herrera es un hombre de sorpresas. Al menos desde que llegó a Gijón, siempre tiene alguna novedad inesperada en sus alineaciones. Su última innovación fue la de utilizar a Borja Viguera como acompañante de Michael Santos en el ataque, cuando todas las miradas apuntaban al regreso de Stefan Scepovic a la titularidad después de dos encuentros como suplente.

Al cuerpo técnico rojiblanco le costó dar con la tecla en las primeras jornadas. Su primer paso fue construir una sólida defensa, en la que Barba encontró en Álex Pérez a su mejor pareja de baile. Una vez asentada la defensa, el técnico catalán se introdujo en la búsqueda del equilibrio. Este lo encontró en Sergio Álvarez y Bergantiños. El cambio lo llevó a cabo en la octava jornada, ante el Sevilla Atlético en El Molinón.

El tercer paso tuvo como objetivo identificar la referencia ofensiva. Stefan Scepovic fue el elegido para comandar el ataque. Moi Gómez fue el primer hombre que escudó al serbio en Alcorcón. Un rol que en la segunda jornada pasó a desempeñar Santos escorado en la banda izquierda. La dupla formada por el '7' y el '19' rojiblancos es la más utilizada por Herrera al ofrecerle la titularidad en cinco de los doce partidos que se han disputado hasta la fecha.

El binomio fue separado ante el Numancia. En Soria, Herrera ofreció la alternativa a Borja Viguera, pero su prueba terminó con la primera goleada recibida de la temporada en un partido para olvidar. Una semana después, tanto el serbio como el uruguayo volvieron a señalar el camino hacia la portería rival frente al Lorca. Un enfrentamiento en el que se pidió la hora ante el empuje de los visitantes.

La segunda salida comprometida del Sporting fue en Pamplona. En aquella ocasión, el sacrificado fue Michael Santos. Al igual que en la primera jornada de la Liga, Herrera repitió con Moi Gómez por detrás del delantero. El alicantino se encargó de asistir a Stefan. Un plan que fracasó ante un rival directo que ganó con facilidad.

Al igual que ocurrió la semana posterior a Soria, Herrera intentó corregir la dirección con la pareja formada por Santos y Stefan. El Sevilla Atlético sufrió al serbio que anotó dos goles y falló un penalti. En aquel encuentro, Castro salió en la segunda parte en la que fue la primera toma de contacto del canterano con la afición después de haber sido expulsado con roja directa ante el Numancia. Aquel partido, ante el filial andaluz, fue la última ocasión en la que se vio al uruguayo y el balcánico juntos en el once inicial.

Rubén García sustituyó al lesionado Santos en León, que se quedó en Gijón por el fuerte golpe que recibió del meta del Sevilla Atlético. El valenciano jugó por detrás de Stefan y el equipo logró su segunda victoria a domicilio. Pero ninguno de los dos firmó los goles del Sporting. Sergio Álvarez y Bergantiños fueron los inesperados artilleros rojiblancos aquella tarde de martes.

Desde entonces, no se ha vuelto a ver a Stefan como en una alineación titular, y ya han pasado tres semanas. La primera gran sorpresa de la temporada en el ataque fue la presencia de Castro en el once ante el Huesca. Una recompensa, según Herrera, al trabajo realizado por el de Ujo durante los entrenamientos y de paso, un toque de atención al futbolista serbio. Frente al cuadro de Rubi, Santos disfrutó de 21 minutos, dos más que Stefan. Aquel partido terminó con la delantera que más minutos acumulaba hasta la fecha. Fue la antesala a la titularidad, por primera vez en la campaña, del uruguayo como delantero centro.

La evolución del futbolista cedido por el Málaga en Gijón resulta un tanto curiosa. Más si cabe con las declaraciones que el propio Paco Herrera le ha dedicado en las últimas semanas. En primer lugar, cuando el rojiblanco participaba en la banda izquierda, el técnico desveló que «no me importa que no defienda porque no sabe. Acepto que no ayude al equipo siempre que nos aporte en el ataque», señaló el preparador. A lo que hay que añadir las palabras del atacante, hace dos semanas, sobre su posición en el campo en las que declaró que su posición habitual era la de delantero centro.

Desde entonces juega como punta y ha respondido con dos goles en los dos últimos encuentros. Moi en Vallecas y Viguera ante el Almería le acompañaron en su aventura. Ahora falta conocer quién le complementará mañana ante el Reus.

Síguenos en: