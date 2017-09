Herrera: «Carmona es ahora mismo el jugador perfecto para nosotros» Paco Herrera dialoga en el último entrenamiento con Scepovic, con peto, y Quintero. / ARNALDO GARCÍA «No hago daño al equipo quitando a un futbolista y poniendo a otro. Todos merecen jugar ahora», observa el técnico JAVIER BARRIO GIJÓN. Sábado, 16 septiembre 2017, 02:55

Tras un par de insinuaciones y de regates, Paco Herrera confirmó cambios para esta tarde, pero sin llegar al extremo de la revolución. En la víspera del encuentro en Los Pajaritos, el técnico explicó que «hacer el mismo once todas las semanas hasta no es bueno porque alguno se me puede caer (de los menos habituales) y no quiero que esto suceda». Pero, subrayó, las modificaciones están contadas, contempladas y sirven para mantener activo el estado de alerta: «No hago daño al equipo quitando a un jugador y poniendo a otro porque todos merecen jugar ahora mismo y no veo muchas diferencias».

Detrás de esa reflexión quedaba una rueda de prensa que arrancó por los lesionados, confirmando las bajas de Álex Pérez y Mariño, aunque con el defensa reconoció que «podíamos haber forzado, pero hemos tomado la decisión de no asumir riesgos». Llamó la atención, en cualquier caso, la ausencia de Xandao, descartado junto a Rachid, en una lista en la que solo Barba y Quintero se desempeñan específicamente como centrales. «Con Xandao nos hemos trazado un plan de trabajo que vence este martes. A partir de la Copa nos damos vía libre para contar con él al cien por cien», adelantó. En ese punto, Herrera explicó que el alargue de la lista hasta los diecinueve expedicionarios tenía que ver con una situación personal de Moi Gómez, quien estaba pendiente de que su mujer diera a luz y que se espera que viaje hoy a Soria.

Confirmó a renglón seguido la titularidad de Whalley y anticipó la de Dani Martín en la Copa, y cubrió cualquier eventualidad de los centrales con Bergantiños, a quien dio opciones de entrar en el once, y Sergio. También alistó entre los potenciales titulares a Calavera. «El otro día creía que todavía era muy pronto para él y confiaba más en la experiencia de Lora, pero a partir de ahora tiene todas las opciones del mundo», anunció. Y hubo un hueco para la oportunidad con Borja Viguera, que ya da las luces a Stefan. «Cada vez lo está mereciendo más y puede ser una de las posibilidades. Al menos para mí está fantástico», observó.

Punto y aparte

Antes había hecho un punto y aparte con Carlos Carmona, posiblemente el jugador más en forma del Sporting. «Jugar por dentro le ha servido para liberarse de muchas cosas. Nos da mucho en todos los sentidos: pone el balón hacia arriba con sus controles y, a partir de ahí, aparece su ingenio y su fútbol, que a veces es imprevisible por suerte. Encima tiene gol. Ahora mismo es el jugador perfecto para nosotros», ensalzó Herrera, que rescató a Rachid de la indefinición, aunque ayer no fuera convocado: «Cuento con él y lo sabe».

Sobre el Numancia, el técnico anticipó una propuesta austera con el balón, pero muy vertical. «No les importa demasiado la posesión de balón porque, en cuanto recuperan, en cinco o seis pases, atacan con mucha velocidad», apreció, antes de concluir que «es un equipo que, aunque sea en casa, juega casi a la contra».

De lo que sí pasó de largo fue del derbi del pasado fin de semana en El Molinón, que dejó atrás. «Hicimos una primera parte magnífica, de lo mejor que hemos hecho hasta ahora, y una segunda que tuvo sus matices, pero que no me preocupa en exceso. No fue buena, pero tampoco mala», consideró.