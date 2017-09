Sporting Sporting | Herrera no desvela la duda de la portería «No es fácil, quiero pensarlo bien hasta mañana», señala el técnico ANDRÉS MAESE Gijón Viernes, 22 septiembre 2017, 13:34

No ha dado pistas. Paco Herrera no quiso hacer pública su decisión sobre quién defenderá la portería: "Podéis entender que no es fácil porque los dos lo merecen. Diego solo ha encajado un gol y fue el menos goleado de la categoría. A eso hay que añadir que Dani hizo un partido espectacular. No es fácil, quiero pensarlo bien hasta mañana".

El preparador explicó que "si la decisión la tomo porel rendimiento deportivo tengo que valorar a los dos por igual. En ese caso está a favor de Diego porque ha jugado más partidos".

Herrera aseguró que al 80% tiene tomada la decisión y reconoció que "Mariño está perfectamente. Siempre he ido incorporado a los futbolistas paulatinamente, pero todo eso ya se ha terminado. Ahora me centro en las valoraciones deportivas, no por la gestión del vestuario".

De no jugar ante el Lorca, el cuerpo técnico tiene en mente una alternativa para el canterano: "Si no juega Dani mañana, lo hará con el filial. Lo he estado hablando con José Alberto. Hemos quedado de acuerdo para este fin de semana". Una convocatoria que no modificaría si el filial jugara el mismo día que el primer equipo. Lo que puede ser una pista sobre las intenciones del preparador.

'Bromas' con Mariño

Herrera quiso poner un tono de humor al debate de la portería. Indicó que el cuerpo técnico ha bromeado sobre la recuperación de Mariño. "Bromeando hemos comentado que Mariño ha visto cómo se han puesto las cosas y ha tirado hacia adelante".