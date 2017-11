«Herrera me ha encargado liderar el equipo desde atrás» Álex Pérez, ayer, durante el entrenamiento. / ARNALDO GARCÍA «Por lo que conozco al entrenador, puedo asegurar que se crece en este tipo de situaciones», advierte Álex Pérez A. MAESE GIJÓN. Viernes, 24 noviembre 2017, 04:25

Álex Pérez es uno de los dos jugadores que iniciaron en Gijón su segunda aventura junto a Paco Herrera. El central y su compañero Álex López llegaron al Sporting como peticiones expresas del preparador catalán después de haber completado el pasado curso en Valladolid. Ambos son dos de los hombres de confianza del técnico dentro del vestuario. El zaguero no dudó ayer en desvelar el mensaje recibido: «He hablado con él y me ha encargado que intente liderar al equipo desde la parte de atrás porque veo todo el juego de cara y puedo corregir posiciones».

Herrera ya reconoció en una ocasión que en la plantilla escaseaban líderes dentro del terreno de juego. «Somos muy buena gente y nos falta que algún jugador hable y se le note en el terreno de juego», comentó en su día. Por las palabras del central, parece que el preparador ha sido el encargado de señalar con el dedo a los encargados de guiar al resto de sus compañeros.

El único impedimento que tiene el defensor para llevar a cabo su rol es, asegura, que «mi voz no llega a todo el campo». El zaguero no es el único encargado para dirigir al grupo. Al menos así lo reconoce cuando afirma que «al final no necesitas que los once tengan ese carácter, con que lo tengan dos o tres futbolistas es suficiente».

A la ausencia de mando sobre el verde hay que añadir el momento delicado que atraviesa el Sporting. Una etapa que afecta a todos los miembros del primer equipo, entre los que se encuentra Paco Herrera. Al entrenador se le vio más activo durante el ensayo matinal en Mareo respecto a los últimos días. El catalán ha pasado a la acción e intenta motivar a sus futbolistas mientras prepara el próximo enfrentamiento liguero. Según Álex Pérez, este cambio de actitud del preparador se debe a que «se crece en este tipo de situaciones».

Normalidad ante la crisis

No se le vio excesivamente preocupado al futbolista madrileño por la racha negativa de resultados que acumula el Sporting. De los últimos nueve puntos en juego, los hombres de Herrera tan solo han sido capaces de sumar uno, con dos encuentros disputados en El Molinón. «Por la experiencia que tengo del año pasado, en el que perdimos cinco partidos consecutivos, todos los equipos pasan este tipo de rachas», recordó el central, que quiso calmar los ánimos al asegurar que «no queda otra que remontar y limpiar la mente, estamos en el camino adecuado».