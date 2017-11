Herrera: «A partir de hoy, el que no trabaje no juega» Los futbolistas rojiblancos celebran el segundo gol de Santos en la zona de banquillos. / J. TABERNERO El técnico, que evitó hablar de 'revolución' en su esquema, destacó la reacción de su equipo para remontar un marcador adverso por primera vez este curso VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Lunes, 27 noviembre 2017, 03:54

El carrusel de alternativas en que se convirtió el partido en el Carlos Belmonte dejó algunas lecturas positivas para Paco Herrera. El técnico del Sporting reconoció sentirse «feliz, porque es el primer partido que vamos perdiendo y somos capaces de dar la vuelta», aunque no ocultó cierta decepción tras el empate final del Albacete. «Veía el partido de nuestro lado. El equipo estaba jugando y llegando muy bien después del 2-1, pero el poquito ellos han empezado a dominar otra vez», lamentó.

« Es muy difícil jugar contra el Albacete, el balón no para. Es una pelea y una disputa constante, y nosotros ahí no somos buenos», explicó Herrera durante la primera de sus intervenciones. El entrenador rojiblanco justificó su apuesta por Viguera y Pablo Pérez con la búsqueda de «pelea arriba, porque sabía que nos iba a faltar». «Pensaba que nos ayudarían en el juego aéreo, pero también tenía claro que iba a haber un momento en que todo bajara», abundó el técnico, satisfecho por la aportación de los tres futbolistas que entraron en la segunda mitad. «Nos tenían que dar la vida. Han sido buenos cambios y nos han dado fútbol».

Entre los aspectos negativos, Herrera no ocultó cierta decepción por las facilidades concedidas en el juego aéreo defensivo: «Los dos goles han sido iguales, perdiendo la referencia, y la marca con tres centrales q estaba puesta para eso, con algo que sabíamos que iba a pasar». Herrera, además, dejó un aviso de cara a los próximos partidos. «Hoy he querido poner un equipo más sólido. Desde hoy, el que no trabaje no juega», advirtió.

El técnico del Sporting no descarta dar continuidad al esquema con tres centrales en los próximos partidos. La ausencia de Sergio, explicó el catalán, fue uno de los motivos que le llevó a probar con el nuevo dibujo. «Sergio y Bergantiños nos estaban dando equilibrio y las últimas victorias. Con la defensa de cuatro y sin Sergio nos llegaba mucha gente con el balón. Como no puedo solucionarlo con un centrocampista, lo he intentado solucionar con un central», explicó Herrera, satisfecho con la que considera «una buena decisión».

Competir así

Herrera, que negó haber hecho «una revolución» en su once, aseguró no sentirse preocupado por la pequeña brecha abierta en la zona alta de la tabla en Segunda, que deja al Sporting a cinco puntos del Huesca y del Lugo. «Si competimos como hemos competido hoy todos, eso se acortará», afirmó el técnico, quien reconoció que el equipo rojiblanco tiene «un pequeño déficit por distintas circunstancias, pero no tengo ninguna duda de que al final estaremos ahí».

Las palabras más elogiosas de Paco Herrera tras el partido de ayer estuvieron dirigidas a Rachid. «Había que darle esa oportunidad y a mí me ha convencido», afirmó el técnico, satisfecho porque el francoargelino «nos da un plus en relación al doble pivote con Sergio y Bergantiños». «Tiene un trato distinto de balón que nos puede ayudar a tener más fútbol. Se ha ganado que siga pensando en él», apuntó Herrera.

El entrenador del Sporting encontró en el Carlos Belmonte las huellas de un camino a seguir. «Hoy hemos tenido un gen distinto y nos tenemos que agarrar a eso para que no falte el domingo, porque vamos a tener una pelea dura», advirtió en referencia al duelo frente al Zaragoza.

Herrera, por último, destacó el gran crecimiento experimentado por el Albacete desde la llegada al banquillo de Enrique Martín en sustitución de José Manuel Aira. «Me está gustando mucho últimamente. El fútbol está cambiando tanto que si no sales con la pelota jugada desde atrás parece que haces algo mal, y yo lo veo ridículo. Si uno está convencido de que con los jugadores que tiene debe hacerlo como el Albacete me parece fantástico. Enrique está haciendo lo que toca», concluyó el entrenador rojiblanco.