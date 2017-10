Sporting Sporting | Herrera da la primera oportunidad a Bertín 01:02 Bertín saluda a Paco Herrera, al inicio del entrenamiento. / A. GARCÍA El extremo del filial debutó en un entrenamiento con el primer equipo ANDRÉS MAESE GIJÓN. Jueves, 19 octubre 2017, 03:26

Saltó el Sporting al terreno de juego pasadas las once dela mañana. La lluvia caía levemente cuando Alberto González García 'Bertín' se acercó a Paco Herrera para estrecharle la mano antes de comenzar las sesión matinal. Los focos se centraron en su figura porque el de ayer fue el primer entrenamiento del primer equipo en el que participaba el extremo rojiblanco.

Nacido en Avilés en 1998, Bertín forma parte de una generación que parece que dará que hablar en Gijón por su fútbol. Pelayo Suárez, Dani Martín, Nacho Méndez, Isma Aizpiri, Pedro Díaz y Nacho Arellano completan un grupo de futbolistas que apuntan alto. De todos ellos, Dani Martín, Pedro Díaz y Nacho Méndez son habituales en los ensayos de Paco Herrera, pero desde ayer hay que añadir el nombre de Bertín.

El cuerpo técnico rojiblanco es consciente de la ausencia de jugadores de banda en la plantilla. El propio Paco Herrera reconoció en más de una ocasión que el equipo carece de un hombre que pueda aportar desborde y verticalidad desde la línea de cal. La actuación de Bertín en el filial se resumen en tres goles y una asistencia. Es cierto que al extremo le está costando entrar en las alineciones de José Alberto, pero con el paso de las jornadas su protagonismo ha ido en aumento.

Desde la secretaría técnica rojiblanca se tienen buenos informes del rendimiento que ofrece el futbolista en el filial. Por el momento, el canterano dio ayer un paso más en su carrera deportiva. Resulta un tanto apresurado que el atacante entre en la lista de convocados del próximo fin de semana, pero es evidente que Paco Herrera quiere conocer más de cerca al extremo zurdo.

Durante la hora y media que duró la sesión matinal, Bertín se comportó como uno más de la primera plantilla, aunque fuera difícil evitar los nervios del estreno.

Canella aguarda su momento

Al margen del estreno en los entrenamientos con el primer equipo de Bertín, se esperaba que Roberto Canella regresara al trabajo con el grupo después de haberse lesionado la semana pasada en León. El lateral tenía intención de entrenarse ayer junto con sus compañeros, pero sus deseos no se hicieron realidad, ya que los servicios médicos prefirieron posponer el regreso del lavianés a la dinámica del equipo. No obstante, se espera que el capitán rojiblanco llegue a tiempo para el choque del fin de semana ante el Rayo. Lo más probable es que esta mañana ya forme parte del grupo. Más difícil parece que lo tiene Álex López. El centrocampista arrastra una lumbalgia y recibe tratamiento específico por parte de los fisioterapéutas de la entidad rojiblanca. La lista en la enfermería la completa Alberto Lora. El lateral es baja segura para Vallecas debido a una rotura fibrilar y su vuelta a los entrenamientos aún no tiene fecha.

Mientras los tres futbolistas continuarán con su proceso de recueración, el equipo volverá esta mañana al trabajo a partir de las 10.30 horas. Será la tercera sesión con vistas a preparar el choque frente al Rayo Vallecano.

