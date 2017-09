Sporting Sporting | Herrera recompone el puzle para Soria Óscar Whalley y Diego Mariño, durante el entrenamiento a puerta cerrada en Mareo. / ARNALDO GARCÍA El técnico introducirá varios cambios en la alineación por las dudas de Mariño y Álex Pérez ANDRÉS MAESE GIJÓN. Viernes, 15 septiembre 2017, 03:01

La semana para Paco Herrera concluye de la misma manera que empezó. Con dos ausencias en los entrenamientos como consecuencia del derbi del pasado sábado. Diego Mariño y Álex Pérez aún no se han recuperado de sus respectivas lesiones. Tanto el guardameta como el central trabajan con las miras puestas en el partido ante el Numancia, pero su presencia se complica con el paso de las horas.

Ninguno de los dos futbolistas se encuentra oficialmente descartado por el momento. A última hora de la mañana, Herrera dará a conocer la lista de convocados que, a las catorce horas, pondrán rumbo a Soria por carretera. Será entonces cuando se conozca si finalmente Mariño y Pérez están en condiciones para jugar la quinta jornada de la competición doméstica. De no ser así, el preparador tendrá que buscar dos nuevas piezas para el puzle rojiblanco.

El debate en la portería comenzó a coger fuerza con el paso de las jornadas de entrenamientos. Ante la ausencia de Mariño en las sesiones matinales por las molestias que sufre en su cuádriceps derecho, la afición se ha dividido. Por un lado se encuentran los que entienden que el sucesor de Mariño tiene que ser Óscar Whalley. Pese a que Herrera trata a los tres porteros por igual, el gallego y el aragonés son los guardametas con ficha del primer equipo. En circunstancias normales, el hueco debe ser para el exguardameta del Zaragoza.

Paco Herrera ha demostrado hasta la fecha que es un hombre que respeta los tiempos dentro del vestuario para la mejor convivencia de sus hombres. Sucedió con Álex Pérez y también con Álex López. Este último no fue convocado en el encuentro que enfrentó al Sporting ante el Lugo en El Molinón porque, según el preparador, un recién llegado no se merecía quitarle el sitio en la convocatoria a jugadores que completaron la pretemporada en Gijón.

Por ello parece poco probable que Dani Martín vaya a ser el que ocupe la portería ante el Numancia. Además, hay que añadir la participación del Whalley en la Copa del Rey. Normalmente, los porteros suplentes suelen tener el premio de poder participar en un partido oficial en la competición del K. O. Pese a todo, el jugador del filial se entrena todos los días a las órdenes del entrenador catalán y conoce a la perfección las ideas del cuerpo técnico, su presencia mañana en la alineación titular dejaría muy tocado a Whalley, el que a día de hoy es el segundo portero del Sporting.

Si finalmente Mariño no se recupera a tiempo, el asturiano debutará dentro de una citación del primer equipo en un partido oficial. De no disputar ningún minuto, la opción de que Dani Martín pueda participar con el filial no está descartada. El portero viajaría con el cuadro de José Alberto para participar el domingo, a las 17 horas, ante la Peña Sport en Tafalla.

Otra de las piezas que tendrá que recomponer el cuerpo técnico rojiblanco se encuentra en el centro de la zaga. La evolución de Álex Pérez es muy similar a la de Diego Mariño. Ambos no han trabajado con el equipo hasta la fecha y, de no estar en perfectas condiciones esta mañana, no forzarán para jugar el quinto partido de la temporada.

La duda está en saber si Xandao ya ha adquirido el nivel físico necesario para rendir en un encuentro de la Liga. El central brasileño está llamado a ser titular durante la presente campaña, pero el flojo estado con el que llegó a Gijón ha retrasado su debut en la competición doméstica. Por el momento, el central tan solo ha participado ante el Reus en la segunda ronda de la Copa del Rey. Su titularidad dependerá de sus progresos en los entrenamientos. De no ser así, Juan Quintero está preparado para volver a la acción.

El zaguero colombiano comenzó el año como titular hasta que Herrera le ofreció el puesto a Álex Pérez. El sudamericano se ganó durante el verano la ficha con el primer equipo después de que el propio técnico catalán le pusiera a prueba en las primeras semanas de entrenamientos. Ahora aguarda su oportunidad para volver a formar pareja de centrales junto a Federico Barba.

Calavera como alternativa

Sin conocer con exactitud los planes de Paco Herrera para mañana ante el Numancia, el preparador medita dar entrada a Jordi Calavera en la alineación titular. El lateral derecho abandonó el Eibar en busca de minutos y eligió al Sporting para seguir creciendo como profesional. Desde su llegada a Gijón, el técnico le ha ofrecido el encuentro ante el Reus en la Copa del Rey.

Tal y como sucedió con Álex Pérez y Álex López, el cuerpo técnico ha preferido esperar para ofrecer la alternativa al joven futbolista. Calavera ofrece mayor profundidad al equipo en la banda derecha de lo que puede aportar Alberto Lora. Una característica que ayudaría al ataque rojiblanco a encontrar alternativas en los últimos metros. También Pablo Pérez podría disfrutar de minutos en la búsqueda del Sporting de los tres puntos de Los Pajaritos.

