Más de 26 horas de espera para animar al Sporting en Valladolid José Antonio Barroso, en las taquillas de El Molinón. José Antonio Barroso encabeza la cola en El Molinón para adquirir las entradas del duelo de ida del 'play off' IVÁN ÁLVAREZ Lunes, 4 junio 2018, 15:53

«Estas no se me escapan», proclama con seguridad el aficionado rojiblanco José Antonio Barroso, apostado desde las dos y media de esta tarde en torno a las taquillas de El Molinón. Allí ha iniciado una espera que superará las 26 horas para adquirir dos de las 550 entradas que mañana (17 horas) el Sporting sacará a la venta para el duelo de ida de las semifinales del 'play off' de ascenso que se disputará este jueves en Valladolid.

En cuanto se enteró de la fecha del inicio de la venta de las localidades, con un precio de 25 euros, Barroso, que ya hizo gala de su paciencia al aguardar más de dieciséis horas para el duelo liguero en Zorrilla, puso rumbo al estadio gijonés. «Ya estuve en Turín, en Colonia, en la final de la Copa del Rey y no iba a perderme estar en Valladolid», indica el fiel aficionado sportinguista, que encabeza la cola para retirar una entrada para él y otra para Roberto Narváez, 'Milinko'.

Para facilitar el desplazamiento a su afición, el Sporting ha fletado autocares de forma gratuita que saldrán de la explanada de la Tribuna Este a las tres de la tarde del jueves para los seguidores que se hagan con las entradas. «Un sportinguista nunca se rinde», proclama Barroso, esperanzado en obtener un buen resultado en el inicio del asalto al ascenso contra el conjunto pucelano.