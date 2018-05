Isma López: «El partido de Córdoba es una final en toda regla» ARNALDO GARCÍA El navarro asegura que el Sporting «no va a salir a especular» en El Arcángel en busca de la tercera plaza VICTOR ROBLEDO Gijón Miércoles, 30 mayo 2018, 14:05

La victoria del pasado domingo ante el Granada ha servido para que el vestuario del Sporting recupere las sensaciones de cara al 'play off'. Así lo aseguró esta mañana en Mareo el navarro Isma López, que destacó la importancia de afrontar la cita decisiva de la temporada «con inercia ganadora». Con la tercera plaza aún en juego, el lateral rojiblanco aseguró que el equipo no va a especular el domingo en el partido ante el Córdoba. «Debemos intentar ganar. No pensamos en más que en intentar sacar los tres puntos e intentaremos hacer el mejor partido posible».

Isma López calificó el encuentro como «una final en toda regla», y recordó que «el Córdoba se está jugando todo». El navarro evitó pronunciarse acerca de sus preferencias en cuanto a rivales de cara al 'play off' y advirtió de la dificultad de las eliminatorias. «Si quedamos terceros habremos sido los mejores de los cuatro clasificados, pero luego habrá que demostrarlo y no por eso tiene que ser más fácil. Los equipos que están ahí son muy potentes y están todos hechos para ascender», afirmó.

El entrenamiento de esta mañana en Mareo contó con la ausencia del técnico Rubén Baraja, convaleciente de una citalgia. Tampoco se ejercitaron con el grupo Sergio Álvarez, Alberto Guitián y Nano Mesa, aunque en principio su participación en el partido del domingo no peligra.

