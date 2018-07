Arropado por sus ya excompañeros Carlos Carmona y Roberto Canella, que le obsequiaron con un cuadro recordatorio de su estancia en Gijón, además de su padre, que no dejó escapar ningún detalle con su teléfono móvil, Isma López dijo adiós ayer a cinco temporadas en el Sporting. Lo hizo en una sala de prensa abarrotada por los auxiliares de la primera plantilla, que no quisieron perderse la despedida de un jugador que ha dejado huella en el vestuario rojiblanco.

«Siento que no soy tan importante como antes y, aunque el cariño que recibo es enorme, he decidido irme», explicó el navarro tras tomar una decisión «difícil porque cuando eres feliz en un sitio es muy complicado irse». El futbolista navarro cambia de aires y lo hace para irse a competir lejos de España. «Tan solo tenía en mente jugar en un conjunto que no fuera el Sporting y no se dio la posibilidad de hacerlo, por lo que he decido irme al extranjero», afirmó.

01:51 Vídeo.

No se emocionó, o al menos no lo pareció, porque la voz no se le entrecortó y los ojos no se llenaron de lágrimas. Pero Isma López reconoció que ha sido «una decisión muy dura porque tanto mi pareja como yo estábamos muy contentos en Gijón». No faltaron los agradecimientos a todos los trabajadores del club, así como a las personas más allegadas a su figura y a sus compañeros de trabajo.

El presidente, Javier Fernández, acudió a la sala de prensa para despedirse públicamente de un hombre que se va «tranquilo» ya que «lo he dado todo por este equipo», subrayó el lateral.

Una vez más, Isma demostró sinceridad en sus palabras cuando explicó los motivos por los que ha decidido poner punto final a su etapa en el Sporting. «Siempre dije que cuando no me sintiera importante sería honesto conmigo mismo y con el club y eso he hecho a pesar de que el que más pierde en esta salida soy yo porque dejo a un club enorme».

Más Sporting El cántabro Rubén Sánchez Marcano reforzará al filial

Castro agradeció el cariño

Bien diferente fueron las últimas palabras como rojiblanco de Carlos Castro. El delantero, que ya se encontraba en Mallorca para estampar su firma en su nuevo contrato con el cuadro balear, escribió una carta que publicó en las redes sociales.

El asturiano mostró su agradecimiento a todas las personas que «me han ayudado todos estos años en los que he podido cumplir mi sueño de pisar El Molinón-Enrique Castro 'Quini'». Al igual que Isma López, Castro recordó «el día más feliz de mi vida», que no fue otro que el ascenso que consiguió el Sporting de los 'guajes' en el Benito Villamarín gracias, entre otras cosas, al inolvidable gol de Caballero, que sirvió para que el cuadro gijonés regresara a Primera División.