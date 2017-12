Sporting Sporting | Javier Fernández: «Estamos valorando abrir la residencia para futbolistas en la Laboral» Javier Fernández, presidente del Sporting, posa delante de un cuadro de Enrique Castro, ‘Quini’, en el edificio de las oficinas de Mareo. / A. G. EL COMERCIO publica hoy en su edición impresa una extensa entrevista con el presidente del Sporting, quien desvela que: «No voy a ser un problema para que venga un jugador, sobre todo uno como Jony» JAVIER BARRIO GIJÓN. Viernes, 22 diciembre 2017, 03:02

«Desde luego, yo no voy a ser un problema para que venga un jugador, sobre todo uno como Jony, que ha sido tan importante para el Sporting». Javier Fernández desvela la conversación que tuvo la temporada pasada con el futbolista cangués, en una exclusiva entrevista con EL COMERCIO que se publica hoy en la edición impresa de este diario, para normalizar la relación con el extremo. El presidente del Sporting habla también de su relación con la familia González de Caldas, con la directiva del Oviedo, del proyecto con Miguel Torrecilla y anuncia alguno de los proyectos más importantes que tiene en mente, sobre todo si el equipo logra el ascenso, entre ellos la puesta en marcha de la nueva residencia: «La Laboral es uno de los sitios que valoramos para la futura residencia».

No regatea la cuestión de la futura venta del paquete accionarial, pero, matiza, «creo que es bueno que sigamos y estabilicemos el club el tiempo que haga falta. No me voy a poner fechas porque parece que siempre que lo hago se fija como algo seguro», avisa, reiterando que «vamos a seguir con algunos temas y nuestra hoja de ruta, pero eso no quita para que empecemos a escuchar ofertas». Aunque, enfatiza, será un proceso "privado".

El dirigente tampoco oculta la preocupación por la cuestión deportiva, con el Sporting finalizando 2017 muy alejado del objetivo del ascenso. «Confiamos en que el equipo va a darlo todo en este 2018 por llegar al objetivo», subraya Javier Fernández, antes de solicitar paciencia para Rubén Baraja. «Tenemos mucha confianza en él», señala el dirigente, que, horas después de la derrota frente al Granada, pide dejar «trabajar a los técnicos y que estos recuperen a los lesionados» antes de ver qué puede dar de sí este equipo.

El presidente del Sporting desvela durante la larga conversación con EL COMERCIO que en los últimos días mantuvo un encuentro con Paco Herrera para despedirse de él. En ese sentido, el dirigente reconoce que había una compensación por su despido, que el técnico perdonó «al 80%». «Tuvimos una conversación muy cariñosa como corresponde a quien tanto ama al Sporting. Todos confiábamos en alcanzar el objetivo con él. Era la persona idónea. Es un señor», agrega.

Estos son algunos de los temas de los que el presidente rojiblanco habla en la entrevista con EL COMERCIO que se puede leer de forma íntegra en la edición impresa y en Kiosco y Más.

Síguenos en: