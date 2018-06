Jony se despide de la afición: «Me voy con la espina clavada porque quería ascender» El Málaga deberá buscarle un destino en Primera al extremo cangués DANI BUSTO Gijón Domingo, 10 junio 2018, 23:57

La derrota ante el Valladolid supuso la eliminación en los 'play off' de ascenso y, por tanto, el último encuentro de la temporada para el Sporting. Habrá cambios en el vestuario rojiblanco, ya que jugadores que ahora están cedidos en el club no continuarán para la próxima temporada. Uno de esos casos es el de Jony, que ayer se despidió de la afición. «Me voy con la espina clavada porque quería subir con mi equipo y seguir aquí, pero no va a poder ser así», aseguró el extremo cangués en declaraciones recogidas por Radio Marca.

Jony también matizó que no quedaron dudas a cerca de su compromiso con el club rojiblanco, y recordó que nunca tuvo «problemas para jugar en Primera o Segunda con el Sporting». El futbolista asturiano anotó esta campaña seis goles como rojiblanco, tras haber llegado al equipo en enero, procedente del Málaga.

Ahora, el club andaluz, que descendió a Segunda, deberá buscarle un destino en Primera a Jony, como así tienen ambas partes estipuladas en su contrato.