Jony: «Ojalá podamos volver a unir nuestros caminos» Jony firmando su cesión al Alavés para jugar en la 2018-2019. / ALAVÉS El Alavés confirma la obtención de la cesión del extremo cangués, que no cierra la puerta a un regreso al Sporting JAVIER BARRIO Gijón Lunes, 18 junio 2018, 02:59

Siguiendo el guión previsto, el Alavés confirmó ayer la incorporación de Jony para la próxima temporada, propiciando dos años después el reencuentro del extremo de Cangas del Narcea con Abelardo, su descubridor y la persona más influyente posiblemente en su carrera profesional. Antes quiso despedirse el veloz futbolista del Sporting, dejando la puerta entreabierta a su regreso en un futuro. «Ojalá podamos volver a unir nuestros caminos», deseó Jony en una nota de adiós que publicó en sus redes sociales. Un hasta pronto. En Mareo, al menos, no pierden la esperanza de propiciar una tercera entrega con el cangués a bordo, que en Vitoria volverá a lucir el dorsal '23'. El de su maravilloso despegue con el Sporting.

«Qué difícil es despedirse de un lugar en el que te quieren, te apoyan y muestran su cariño en el día a día», anticipaba este domingo Jony en su adiós. «Solo tengo palabras de agradecimiento para todos: club, empleados y cuerpo técnico, pero si a alguien quiero destacar especialmente es a mis compañeros, por recibirme con los brazos abiertos y darme el cariño que siempre necesita un jugador cuando llega nuevo a un vestuario. Me llevo verdaderos amigos para toda la vida», subrayaba el extremo, un elemento fundamental, junto al orden de Rubén Baraja, para entender el remonte del Sporting en la segunda vuelta de la temporada. También tuvo palabras de cariño Jony para el sportinguismo: «A vosotros, AFICIÓN -en mayúsculas por que no podéis ser más grandes-, solo puedo deciros que la palabra pasión cobra sentido con vosotros, y que las victorias de este equipo son mejores cuando se comparten con esta grada». Y concluía la nota con ese «ojalá podamos volver a unir nuestros caminos».

La cesión de Jony al Alavés -una petición de 'El Pitu'- ya se había cerrado hacía varios días entre el club vitoriano y el Málaga, al que está ligado por dos otras temporadas. Hubo otros equipos de Primera interesados en su incorporación, pero el cangués, una vez que el Sporting se vio fuera del 'play off', dio prioridad a su reencuentro con Abelardo. Una vez más, la operación estuvo paralizada hasta que el jeque Al-Thani dio el visto bueno al préstamo, aunque en este caso no corría ningún riesgo. El jugador, representado por el agente Álvaro Torres, de 'You First Sports', hizo uso de una cláusula de su contrato que le dejaba libre para incorporarse como cedido a un equipo de Primera con el descenso del conjunto de La Rosaleda. La ficha, en ese sentido, correrá íntegramente a cargo del Alavés.

Un principio de acuerdo

Aunque era un escenario conocido y asimilado en Mareo si se frustraba el ascenso a Primera -había ya un principio de acuerdo para su continuidad en Gijón en la élite-, el cangués deja ahora un boquete importante en la banda izquierda del Sporting. Uno de los mayores retos de Miguel Torrecilla en este mercado será encontrar un futbolista de perfil similar, con velocidad y un buen uno contra uno, algo que mantenga esa marcha de más en la banda que introdujo el director deportivo salmantino con la incorporación del veloz extremo en el pasado mercado de invierno. Luego, con el desenlace de la nueva temporada, se verá si el Sporting y Jony pueden unir de nuevo sus caminos.

Síguenos en: