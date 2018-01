Sporting | Jony: «Hay un reto bonito y difícil por delante y me gusta lo complicado»

Nada más entrar en la sala de prensa de Mareo, Jony echó un rápido vistazo por los pupitres en busca de caras conocidas. Pronto encontró el de Cangas del Narcea la sonrisa cómplice de sus padres, infiltrados de forma discreta entre la nube de cámaras que siguieron los primeros pasos de su hijo en su regreso a la Escuela de Fútbol. «Agradezco al club el esfuerzo que han hecho por mí. No ha sido nada fácil. Han sido días intensos, pero hemos encontrado el acuerdo para volver a mí casa, donde quiero estar y donde quiero volver a disfrutar del fútbol», aseguró el futbolista en su primera intervención.

Antes, Miguel Torrecilla tomó brevemente la palabra, aunque por un camino distinto al guión habitual. «No presentamos a nadie, sino que le damos la bienvenida», matizó el director deportivo del Sporting, quien no ocultó su esperanza en que las galopadas de Jony por la banda izquierda «vuelvan a aparecer».

El gesto de Jony evidenciaba su felicidad tras consumarse un fichaje que hace poco más de una semana parecía una quimera, pero también cierto desahogo. «Este año y medio ha sido duro para mí y me ha hecho crecer en muchos aspectos», reconoció el rojiblanco. Jony, no obstante, evitó centrar el protagonismo y se desmarcó de la etiqueta de 'salvador' con la que ha sido acogido por una parte de la afición: «Se ha creado una expectación muy grande, pero es bueno rebajar esa euforia. Un jugador no cambia a un equipo. Si mi llegada es ese soplo de alegría para la gente, mejor que mejor», admitió el extremo zurdo, consciente de que «el último ascenso fue gracias a la conexión entre el grupo y la grada».

00:28 Vídeo. Jony, ayer, en los campos de Mareo.

La negociación que derivó en su regreso a Gijón fue «muy intensa» según palabras del propio jugador, consciente del esfuerzo hecho tanto por el Sporting como por él mismo y su agente. «Había otros clubes interesados, pero tenía claro que solo quería volver aquí. Las tres partes estábamos condenadas a entendernos porque mi único deseo era volver al Sporting», aseguró. La mala dinámica reciente del equipo no asusta al futbolista de Cangas del Narcea: «Hay un reto bonito y difícil por delante, pero veces soy demasiado cabezón y me gusta lo complicado».

Sergio Álvarez y Canella 'bombardearon' a mensajes a Jony en los últimos días para animarlo a regresar al Sporting, «pero no hacía falta que me convenciesen mucho», aseguró entre risas el futbolista, que se alojará durante los primeros días en el piso de Nacho Cases en Gijón.

Un mensaje del 'Pitu'

El del 'Pitu' Abelardo fue uno de los muchos mensajes que recibió Jony para desearle suerte en su nueva etapa. También Rubén Baraja habló con él para transmitirle confianza. «Es una pieza importante por la que estoy aquí», reconoció el de Cangas.

El acuerdo por la cesión de Jony es hasta final de temporada, aunque el jugador dejó abierta la puerta a su continuidad: «Ojalá pueda seguir muchos años. No depende solo de mí, pero ojalá que sí. Lo principal ahora mismo es rendir en estos seis meses y conseguir el objetivo, que no es otro que el ascenso».

Después de atender a los medios, Jony regresó al vestuario del primer equipo en Mareo para enfundarse de nuevo la camiseta rojiblanca, en la que lucirá el dorsal 16. Fuera lo esperaban una cuarentena de aficionados para darle la bienvenida a la que nunca dejó de ser su casa.

