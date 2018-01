Sporting | El Molinón recupera la 'descarga'

Un año y medio después, la 'descarga' volverá a El Molinón. A última hora de ayer, la operación para el regreso de Jony, que colapsó los canales de comunicación del sportinguismo, ya se daba por cerrada a nivel extraoficial. Tanto que la negociación entre el Málaga y el Sporting se estaba documentando en los despachos de Mareo y la Costa del Sol. En ese punto decisivo, la confirmación oficial llegará -si no sucede nada raro, como alguna ralentización de última hora del jeque Al Thani, de la que ayer no había constancia- a lo largo de la jornada de hoy. La operación se articula sobre una cesión hasta el final de la temporada en la que no figura en este momento de manera específica en el contrato una opción de compra, que Miguel Torrecilla intentó negociar hasta el último instante. Pero ambas partes acordaron finalmente que la prioridad del día era cerrar el préstamo cuando antes y, a partir de ahí, comenzar a estudiar la compra-venta del jugador.

La operación entró en una fase decisiva esta semana, en la que pasó por momentos muy delicados, que tuvo que sortear el director deportivo rojiblanco, apoyado en el firme deseo del cangués de regresar a Gijón. El Málaga solicitaba el pago de la mitad de la ficha, por debajo del medio millón de euros, rechazando el primer tanteo del Sporting de la semana pasada. Pero como informó EL COMERCIO, la del martes resultó una jornada especialmente comprometida, acelerándose los acontecimientos, que adoptaron un ritmo de vértigo en cuestión de horas, pasando por diferentes estados.

En algunos momentos del día llegó a verse a Jony Rodríguez muy cerca del Granada -la gran amenaza en esta gestión-, que presentó una apuesta fuerte en lo económico por su única necesidad de incorporar un extremo. No obstante, Torrecilla logró encauzar a última hora la situación con Mario Husillos, director deportivo del Málaga, con una mejora de la propuesta y tranquilizado por un elemento que ha sido clave en la operación, además de la insistencia del propio Sporting, que ha terminado por hacer un desembolso importante en un mercado en el que aspira a incorporar algún futbolista más, como un mediocentro, otro extremo o un central. Dependerá de las bajas, que ahora marcan la agenda del técnico salmantino.

Con todo, la obstinación del propio Jony ha sido determinante para que el extremo de Cangas del Narcea vuelva a correr la banda izquierda de El Molinón. Desde que tuviera conocimiento del interés del Sporting, el jugador ha desechado varias propuestas del extranjero (el Málaga le había cerrado la puerta a aceptar alguna de Primera) y apostado con firmeza por volver a El Molinón, algo que transmitió al club andaluz desde el primer momento. Lo hizo hasta tal punto que en las últimas horas perdonó una cantidad importante al club de La Rosaleda, que había tensado la cuerda pidiéndole un esfuerzo para facilitar su marcha.

En contraste con el gigantesco vacío que dejó en Gijón, el último año y medio en Málaga no ha sido sencillo para el extremo, que cerró su participación con un bagaje de 29 partidos disputados, solo 16 como titular y dos goles en todo ese tiempo. Aunque su desembarco en la Costa del Sol resultó prometedor, pronto comenzó a diluirse de las alineaciones, con una pérdida de confianza creciente que se extendió hasta la etapa de Míchel, que apenas ha contado con él este año.

Dolorosa despedida

De esta forma, Jony, que en estas próximas horas espera poner rumbo a Gijón para ser presentado, regresará una temporada y media después de su dolorosa despedida, como un refuerzo de lujo para el proyecto que ahora lidera Baraja, con el gran objetivo de liderar la remontada del Sporting en esta segunda vuelta. La incorporación del veloz extremo traerá aparejado un impulso social, que se ha dejado sentir desde el primer momento, además del que experimentará el vestuario, donde el veloz futbolista tiene muchos amigos, entre ellos, Sergio, Carlos Castro, Isma López o Pablo Pérez. Desde que EL COMERCIO desvelara la negociación con el cangués, muchos han sido los futbolistas de la plantilla que se han posicionado sobre la conveniencia de recuperar a Jony.

Esta misma semana, y aunque no coincidió con él durante su etapa en Gijón, Diego Mariño reconoció sin ir más lejos que «sería un esfuerzo muy potente para nosotros, sobre todo para el extremo. No tenemos un futbolista específico de banda como Jony y, si está al nivel que estuvo el año del ascenso y de la permanencia, pocos jugadores habrá en Segunda como él». Y concluyó el meta deseando que «ojalá que venga y esté al mismo nivel, porque puede marcar la diferencia». El futbolista llegará a Gijón con un físico más afinado que el que tenía durante sus tiempos en el Sporting. El club, de hecho, maneja muy buenos informes físicos del cangués, aunque necesitará una puesta a punto por la falta de ritmo de competición y su explosivo y exigente fútbol.

Atada la prioridad del proyecto, personificada en la figura de Jony, Torrecilla se centrará ahora en el capítulo de bajas. Se espera, en ese sentido, el acuerdo inminente con Quintero para su salida y se estudia la marcha de Borja Viguera, que termina contrato al final de la temporada y que no entra en los planes de Rubén Baraja, quien le ha dejado fuera de sus tres primeras convocatorias. El fútbol australiano, en ese sentido, le ha tentado en las últimas semanas.

Por otra parte, el diario italiano 'Corriere dello Sport' informó ayer de que la Sampdoria habría puesto sus ojos en el italiano Federico Barba en este mercado invernal, como una segunda opción ante la dificultad de firmar a un defensa, y por petición del entrenador Marco Giampaolo, quien dirigió al actual futbolista del Sporting durante su etapa en el Empoli.

