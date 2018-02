Jony prende la mecha del Sporting Jony, en la celebración del golazo que firmó ante el Numancia en El Molinón. / AURELIO FLÓREZ Cinco entrenadores de Segunda, consultados por EL COMERCIO, se rinden al momento de forma del futbolista de Cangas del Narcea JAVIER BARRIO GIJÓN. Martes, 27 febrero 2018, 03:45

«Ha venido con un grado de motivación y confianza impresionante», confirman desde Mareo. Jony haciendo de Jony. Afilado, decisivo y desequilibrante, el proyecto se ha enganchado a la impresionante ola que ha desatado el cangués con su regreso. Su rendimiento ha sido tan inmediato como directo es su fútbol. Cuarenta y seis días después de su vuelta, la opinión es unánime. «Tenemos que estar todos muy satisfechos y agradecidos de que Jony haya vuelto. Ha llegado con muchas ganas de reivindicar su sitio en el fútbol español. Está marcando diferencias. Ha llegado con muchas ganas, ilusión, totalmente involucrado y, lo que es mejor, el equipo está creciendo con él», resume el legendario Joaquín.

Ansioso por volver a catar la competición, tan solo le bastaron un par de entrenamientos para persuadir a Rubén Baraja, que facilitó su reestreno en la visita del Alcorcón a El Molinón hace ya algo más de un mes. Se sacudió un poco más de óxido en la segunda mitad de aquella acuosa y negativa jornada en el Anxo Carro. Y, a partir de ahí, no se ha descabalgado del once. «En Segunda es uno de los jugadores más determinantes que puede haber. Pero, más allá de eso, que es importante, está lo que transmite en el campo. Cuando coge la pelota sabes que va a suceder algo y a todo eso hay que sumarle la altísima identificación que tiene con la filosofía del Sporting», apunta Joaquín.

Desde que asaltara la titularidad, el rendimiento de Jony y del colectivo no han hecho más que crecer. Y su ascendiente en el equipo es indiscutible. Hasta el punto de que, en los cinco partidos que ha disputado desde el inicio, el Sporting solo hincó la rodilla en el Carlos Tartiere. La categoría se rinde a su momento de forma. «Me parece uno de los mejores jugadores de Segunda sin duda y en su posición, el mejor. Tiene fuerza, capacidad de resistencia para subir y bajas doscientas veces y un guante en la pierna izquierda. Me encanta porque es un extremo a la antigua usanza, de los que ya no quedan, de lo mejor que hay», subraya 'Fabri' González, líder del Lorca.

Frente a Osasuna se consolidó como el hilo conductor de casi todas las ofensivas que cocinó el Sporting. El primer gol llegó en una estampida suya por la banda izquierda que desembocó en su primera asistencia del curso. Luego, a lo largo de la contienda, se situó a la cabeza de varias estadísticas: fue el que más remató de todo el partido (5 disparos), el que más pases dio en ataque (5) y finalizó el día como el futbolista ofensivo con más recuperaciones (5). Esa labor de remangue, junto a sus continuas detonaciones por la banda izquierda, están subiendo su volumen en todos los partidos muy por encima del nivel medio.

Una marcha más

Desde Reus, Aritz López Garai no tiene dudas, confirmando el respeto que genera el veloz extremo zurdo en los rivales. «Creo que le ha dado muchísimo al Sporting», observa desde la distancia el entrenador del conjunto catalán, que todavía tiene que pasar por El Molinón. «Jony es un jugador muy desequilibrante. Le ha metido una marcha más al juego del equipo y hace que los rivales tengamos que preocuparnos mucho por él. Da sensación de peligro en cada arrancada», concluye el vizcaíno. La misma sensación, articulada con otras palabras, transmiten otros profesionales del gremio. «Es muy determinante en esta categoría. Junto a Machís, del Granada, posiblemente sea el jugador más desequilibrante por fuera de Segunda. Está un pelín por encima de la categoría porque es muy determinante a este nivel», remata Garai.

Interviene José Luis Oltra, entrenador de un entonado Granada, que cortejó a Jony sin fortuna en el pasado mercado invernal. «Es un jugador diferencial y está demostrando el nivel para el que fue firmado. Fue una opción que manejamos, pero se decantó por el Sporting porque entiendo que ahí se siente importante, con confianza y todo eso hace que rinda bien. Cada partido va a más», constata el entrenador valenciano, líder de una de las grandes competencias de la cuadrilla rojiblanca.

Recoge el testigo Enrique Martín Monreal, entrenador del Albacete y que también tendrá que pasar por El Molinón. «¿Qué me parece el rendimiento que está ofreciendo Jony? Espectacular. No puedo decir otra cosa. Es un jugador que está muy por encima de la categoría», considera el veterano técnico de Campanas, que no tuvo bajo sospecha a Jony en ningún momento: «No me ha sorprendido porque le conozco y es un jugador capaz de todo. Si está a gusto en un sitio, puede responder como lo está haciendo en el Sporting, con ese talento innato que tiene. Está por encima de la categoría y su aportación puede ser muy importante en este último trayecto».

Los radares se activan en el bando rival cada vez que el balón se traslada hacia la banda izquierda, donde coge marcha y un mejor enfoque hacia la portería rival. De los siete últimos goles que ha celebrado el equipo, Jony ha tenido una incidencia directa en cuatro. «Es un futbolista muy capacitado para provocar ventajas que estén construidas previamente; un jugador que con espacios es tremendamente variable, muy capaz, con mucha velocidad para superar a su oponente y muy relacionado con la portería. Es uno de los futbolistas más importantes de la categoría», sentencia Rubén de la Barrera, el entrenador de la Cultural. Uno más en estado de alerta.

Síguenos en