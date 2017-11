«No nos da para hacer un juego más bonito» Paco Herrera da instrucciones a Álex Pérez, durante una fase del encuentro. / DANIEL MORA Herrera lamentó la falta de acierto del Sporting en las ocasiones de las que dispuso y reconoció el déficit que deja la ausencia de Sergio VÍCTOR M. ROBLEDO Lunes, 13 noviembre 2017, 04:25

. Suspiraba Paco Herrera al sentarse ante los medios en la sala de prensa de El Molinón. El técnico, con gesto serio, arrancó su intervención lamentando la lesión de Sergio Álvarez, que condicionó todo el planteamiento del partido. «Nos quedamos con un mediocentro, no tenemos más. Eso me obligó a tomar sobre la marcha ciertas decisiones y dar la vuelta a lo trabajado», explicó.

El nuevo esquema no permitió al Sporting encontrar el equilibrio ansiado por Herrera. «Yo tenía claro que no íbamos a poder llevar el peso del partido. Nos pasa casi todas las semanas», asumió el técnico antes de destacar que, pese a la vulnerabilidad en la medular, «hemos tenido cinco mano a mano con el portero y no hemos sido capaces de hacer uno».

El Sporting se encontró una jornada más ante un equipo que propuso un fútbol más dominante que el suyo. Herrera reconoció que su primer objetivo era encontrar un dibujo que permitiera a los suyos manejar el partido a través de la posesión, «pero por las circunstancias que sean no nos da para hacer un juego más bonito». El técnico, tras una pausa para encontrar las palabras, ilustró la situación actual de los rojiblancos con un ejemplo:«Hace unos años tenía un equipo que jugaba muy bien. Llegué a otro equipo y quise hacer lo mismo, pero al equipo no le daba y busqué otra fórmula».

Herrera no ocultó que el Valladolid «estuvo mejor que el Sporting y han tenido más la pelota», y explicó que lo que buscó desde el inicio fue «ser más prácticos». Entre los aspectos positivos que dejó el partido, el técnico rojiblanco destacó la presión ejercida por su equipo para evitar la buena salida de balón de los pucelanos. En ese sentido, el catalán recordó «los balones que han perdido sus defensas han sido gracias a eso. Siempre pido que hagamos eso. A veces lo logramos y a veces no», afirmó el entrenador.

Preguntado por las sensaciones del vestuario tras la dinámica reciente de resultados, Herrera deslizó que «veo a los jugadores no los veo anímicamente muy felices, pero es mi trabajo darle la vuelta a esa situación». El catalán también expresó cierto desasosiego por la poca continuidad mostrada por su equipo en cuanto a juego. «Yo no tengo ninguna necesidad de cambiar lo que ha funcionado. No tengo la varita mágica de decir ‘ganamos 1-0, vamos atrás’. Trato de que sigamos haciendo lo mismo, pero sucede eso. No es el único caso el nuestro», explicó el técnico, que puso como ejemplo otros partidos de Segunda.

Durante el choque, Herrera se desgañitó en la banda en varias ocasiones para tratar de transmitir órdenes a su equipo. El técnico lamentó la falta de comunicación entre sus jugadores. «Ya es la segunda o tercera vez en que para hacer un movimiento sencillo tardamos diez minutos en aclararnos. Es nuestra personalidad y lo acepto», asumió el entrenador rojiblanco. En ese sentido, Herrera dejó entrever uno de los déficits de la plantilla: «A lo mejor si hubiera dos líderes que empujaran y tiraran de los demás… Somos demasiado buena gente», lamentó.

Una de las principales novedades en la alineación delSporting anoche fue el regreso de Stefan Scepovic. Herrera aseguró que vio al serbio «comprometido y trabajando bien», y afirmó que «merece que piense en él para el próximo partido».

La principal preocupación del técnico rojiblanco de cara al partido contra el Rayo es reordenar el centro del campo ante la segura ausencia de Sergio. Sin conocer el alcance de la lesión, Herrera calculó que el avilesino que será baja durante varias semanas. «Hemos tenido la desgracia de perder a Álex López. Parece que su lesión requiere más tiempo de lo que pensábamos. En medio del campo nos quedamos cojos», lamentó el entrenador catalán, que casi descartó el debut de algún jugador desde el filial:«Tenemos a Cristian, que no puede jugar con nosotros por edad, también a Mateo, que está lesionado… Habrá que inventar algo, no pasa nada», concluyó.