El jugador del filial Adri Montoro se convierte en el primer fichaje del Almería Adri Montoro. / ARNALDO GARCÍA D. BUSTO GIJÓN. Sábado, 30 junio 2018, 02:51

Adri Montoro, lateral derecho del Sporting B que hoy mismo finalizaba su contrato con el club rojiblanco, se convirtió ayer en el primero de los fichajes del Almería para la temporada 2018-2019. El club almeriense anunció su incorporación junto a la del lateral zurdo Samu de los Reyes.

El defensa catalán, de 23 años, disputó con el filial gijonés 31 partidos, todos ellos como titular, y también jugó dos partidos consecutivos con el primer equipo: debutó ante el Nástic y después jugó frente al Oviedo en el Tartiere. El tarraconense, que llegó al filial el pasado verano, fue un fijo en el once del Sporting B durante la mayor parte de la temporada, pero no ha entrado en los planes de Rubén Baraja para el nuevo curso, a pesar de que el club rojiblanco no tiene ahora mismo a ningún lateral derecho específico.

El mercado de fichajes en Segunda División ha comenzado a moverse poco a poco. El Deportivo, con cinco caras nuevas - Pedro, Dubarbier, Rolan, Christian Santos y Dani Giménez-, es el club que ha pisado el acelerador para recomponer su plantilla e iniciar el proyecto de su director deportivo Carmelo del Pozo.

Otros clubes, como el Nástic, han preferido abrir primero las puertas de salida antes de iniciar las contrataciones. El conjunto catalán hizo oficiales las bajas de Jean Luc Assoubre, Suzuki, Gaztañaga, Juan Muñiz, Matilla y Perales. Del mismo modo, en el Alcorcón tampoco continuarán Bruno Gama, Álvaro Giménez, Kadir y César Soriano.

Por su parte, el Zaragoza rescindió ayer el contrato con Oyarzun, mientras que el exsportinguista Michael Santos, del Málaga, está cerca de fichar por el Copenhague.