«¿Jugar de mediocentro? Si el míster quiere, para mí no sería problema»

Aunque tuvo regusto de derrota, el vestuario del Sporting ha ido digiriendo el empate concedido frente al Valladolid. Ayer, de hecho, Federico Barba aseguró que «nuestro estado de ánimo está siempre alto porque hemos jugado buenos partidos también, aunque no obtuviéramos los resultados que esperábamos. Tenemos que seguir así».

Dentro de esa ambición, no amortiguó con palabras la importancia del encuentro del domingo frente al Cádiz, contra el que el Sporting intentará volver a erguirse en la parte alta de la clasificación con una victoria. «En casa tenemos que ganar siempre», atajó el defensa central, que consideró el encuentro ante el equipo de Barral como un «partido clave». Sí que llamó su atención, en ese punto, sobre la falta de tino del Sporting en los últimos partidos: «No estamos teniendo suerte».

Justo después de asegurar que no aprecia un paso atrás del equipo en las segundas partes -«el míster siempre quiere que vayamos a apretar hacia arriba», sostuvo-, el italiano, que manifiesta unas condiciones técnicas poco habituales para un central, dejó una de sus frases más sonoras: «¿Jugar de mediocentro? Puedo hacerlo como lateral, pero me siento más un central, aunque si el míster quiere, para mí no es un problema».

Preguntado por la ausencia de Italia en el Mundial, Barba confesó que «estoy un poco fastidiado porque, después de sesenta años, que Italia no vaya al Mundial es como una catástrofe para nosotros». Y sobre el llanto de Buffon sostuvo que «es un icono y un gran portero y verlo así duele y nos quema a todos los italianos».