Lora apuesta por su continuidad en Gijón Alberto Lora realiza un 'selfie' con un grupo de niños del campus de Mareo. / AURELIO FLÓREZ «Nunca se me pasó abandonar el Sporting, pero sí me gustaría tener más minutos», afirma el lateral A. MAESE gijón. Sábado, 8 julio 2017, 02:35

Siete partidos, de los cuales en tan solo en cuatro fue titular. Los datos de la pasada campaña para Alberto Lora son demoledores. El lateral quiere que no se repita un año como el pasado y por ello luchará para dar un giro de 180 grados a su rol en el Sporting. Después de cerrar la pasada temporada con un total de 379 minutos, el futbolista de Móstoles está dispuesto a «darlo todo para convencer a Paco Herrera» que él es el lateral derecho titular del cuadro gijonés.

No fue un curso fácil para Alberto Lora. De un año a otro perdió protagonismo en el Sporting hasta el punto de ser uno de los futbolistas con menos participación de la plantilla. Su relación con Abelardo Fernández no fue la mejor. Así quedó patente ayer cuando explicó su suplencia al no querer mencionar su nombre. «El año pasado me preparé para ser titular, pero una persona decidió que no fuera de la partida», indicó sobre sus ausencias en las alineaciones del 'Pitu'.

No fue un momento agradable para él, pero nunca pensó en rendirse. «Abandonar el Sporting nunca pasó por mi cabeza, llevo mucho s años aquí y soy feliz», aseguró, aunque también dejó claro que «me gustaría disfrutar de más minutos». Ni pensó en hacer las maletas cuando peor lo pasó. Ni lo piensa ahora. Al menos así lo explicó durante la visita que realizó a los niños del segundo turno del campus de Mareo: «Para mí es un motivo de orgullo vestir la camiseta del Sporting y me gustaría que siga siendo así».

«No tengo ninguna noticia de que el Sporting no cuente conmigo»

La idea del mostoleño es la de seguir ligado a Gijón, pero explicó que, si el club le comunica que no cuenta con sus servicios, buscará una salida. «No tengo ninguna noticia al respecto, así que no pienso en hacerlo», afirmó el jugador después de fotografiarse con el primer grupo de niños que se ejercitaban en uno de los campos de hierba sintética.

La última palabra sobre el futuro del lateral la tendrá Paco Herrera. El técnico quiere ver en acción a Lora para después tomar una decisión sobre su futuro, al igual que lo hará con el resto de los integrantes de la plantilla. Por el momento, el capitán seguirá dando guerra en Gijón.