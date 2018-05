Lora: «El ascenso sería un punto final perfecto a mi etapa en el Sporting»

Alberto Lora tiene el total cariño del sportinguismo. Quedó demostrado en las votaciones en las que la afición elige al mejor jugador del mes. Con tan solo un partido como titular, el lateral se llevó el galardón. «El fútbol tiene estas cosas. Aquí somos 22 en la plantilla y todos entrenamos a diario para estar disponibles y preparados».

El mostoleño se centra únicamente en lo que queda de temporada. El choque ante el Córdoba y el 'play off' de ascenso son los próximos objetivos rojiblancos: «El ascenso sería el punto final perfecto a mi etapa en el Sporting».

Alberto Lora no quiso hablar de su futuro, aunque dejó entrever que está ante sus últimos días como jugador del Sporting. «Sigue todo igual. Nadie me ha dicho nada ni para seguir ni para no seguir», comentó.

En cuanto a su temporada personal, el defensa destacó que «cuando tienes menos minutos el aspecto personal es peor. Todos somos ambiciosos y todos queremos ser útiles para el equipo». Además, destacó que «no se ha sido injusto conmigo. Empecé de titular y las lesiones me apartaron de los terrenos de juego mucho tiempo».