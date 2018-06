Lora: «Mi mejor temporada fue la de los 'guajes'» Lora y Javier Fernández, este jueves, en El Molinón. / ARNALDO GARCÍA El lateral se despide del Sporting aunque asegura que «seguiré jugando al fútbol» ANDRÉS MAESE Gijón Miércoles, 13 junio 2018, 19:12

Alberto Lora se despidió del sportinguismo después de doce temporadas en Gijón. El exjugador rojiblanco dijo adiós en la sala de prensa de El Molinón rodeado de su familia y de algunos de los compañeros que compartieron vestuario con él. Canella, Sergio Álvarez y Pablo Pérez fueron los representantes del primer equipo, que no quisieron perderse la despedida de el capitán.

A falta de un minuto para que dieran las seis de la tarde, Lora entró acompañado del Consejo de Administración del Sporting, al que se unió Miguel Torrecilla. En primera fila le esperaba su mujer y parte de su familia, que junto a él visualizaron un video que recorrió toda su carrera deportiva.

Javier Fernández fue el encargado de entregarle dos recuerdos. El brazalete firmado por todos sus compañeros y también un cuadro conmemorativo de las doce temporadas que vivió como rojiblanco. Lora afirmó que «de todas las temporadas me quedo con la de los 'guajes'». Para el futbolista de Móstoles, aquel ascenso le hizo «volver a disfrutar del fútbol» porque, entre otras cosas, «conseguimos un ascenso que nadie se esperaba en circunstancias muy complicadas».

El lateral dijo adiós al Sporting, pero no al fútbol. «Seguiré jugando, aunque todavía no sé dónde», comentó. Lo que sí desveló es que «mi cabeza me pide una experiencia nueva, para aprender un idioma».

