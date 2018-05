Lora: «Si fallo el gol, Santos no me lo hubiera perdonado» Santos agradece con aplausos el cariño de los aficionados cuando se retiraba del campo. / A. FLÓREZ El mostoleño se mostró feliz con su regreso al once inicial en un encuentro en el que firmó su primer gol de la temporada ANDRÉS MAESE GIJÓN. Lunes, 28 mayo 2018, 02:31

Alberto Lora regresó a la titularidad después de varios meses apartado de los terrenos de juego por diversas molestias musculares, que le han impedido tener continuidad durante la presente campaña. El lateral marcó el primer tanto de la tarde después de una gran acción individual de Michael Santos. «Si lo fallo no me hubiera perdonado», destacó el futbolista rojiblanco, que pidió perdón al delantero uruguayo «porque no fui a celebrar el gol con él, tenía muy clara la dedicatoria».

La plantilla ya piensa en el 'play off' con la certeza de que serán uno de los cuatro equipos que van a disputar las eliminatorias de ascenso. «No nos pilla por sorpresa», aseguró Jony, que no se decanta por ningún rival. «Todos son muy fuertes, pero si no estuviera aquí no me gustaría encontrarme al Sporting», subrayó el cangués antes de abandonar el estadio.

Otro de los hombres de la jornada fue Federico Barba. Gracias a su tanto de cabeza, el equipo volvió a ganar. «Suelo hacer uno o dos goles al año», admitió el zaguero, que corrió a abrazarse con Carmona nada más marcar. Al igual que el resto de sus compañeros, el italiano señaló que «no nos pilla por sorpresa el 'play off porque ya teníamos asimilado que nos iba a tocar jugarlo», concluyó el defensa, que se estrenó su casillero como goleador.

Se quedó sin marcar pero fue uno de los hombres decisivos en el partido. Michael Santos puso en bandeja el primer gol del partido a Lora. Al término del encuentro, reconoció que algunas veces se va fastidiado por no marco, «pero me voy feliz porque volvimos a ganar un partido después de tres derrotas seguidas», confesaba el uruguayo, que fue sustituido en la segunda parte. El delantero rojiblanco ha pasado un periodo difícil después de arrastrar problemas físicos pero parece que llega en un estado óptimo a la parte decisiva de la competición, con los 'play off' asomando a la vuelta de la esquina. «Veremos al mejor Sporting», afirma.