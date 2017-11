Sporting Sporting | «La experiencia de Herrera y Torrecilla aconseja fichar en invierno» «Estamos muy contentos con la labor del míster y poco a poco nos acercaremos al objetivo de ver un Sporting que marcará diferencias», asegura el consejero JAVIER BARRIO GIJÓN. Martes, 7 noviembre 2017, 01:41

El Sporting enfoca al Valladolid, mientras la maquinaria en los despachos empiezan a engrasarse. Fernando Losada, consejero del club, reconoció ayer que Miguel Torrecilla y Paco Herrera ya han efectuado una recomendación para que el proyecto sea retocado a su paso por el mercado de invierno. «Desde el día en el que se cerró la ventana de fichajes sabemos que la dirección deportiva trabaja en el mercado de invierno, que no es fácil, pero la experiencia de Miguel Torrecilla y del entrenador aconsejan esa posibilidad de incorporar a alguien», reconoció el consejero, quien prometió que «todavía no tenemos nombres sobre la mesa».

El perfil del futbolista que se busca está concretado en un jugador específico de banda y puede que un mediocentro. Todo dependerá de las soluciones que ofrezca el mercado y también de si se produce alguna salida que, como en el caso de Rachid, el Sporting tiene de nuevo en estudio. «¿Salidas de jugadores? No descartamos nada. Sí es cierto que la secretaría técnica está trabajando duro en ello. Cabría esa posibilidad, pero tampoco hay planteamientos de nombres a día de hoy sobre la mesa», amplió Fernando Losada en El Molinón, a la conclusión de la presentación de la iniciativa 'Sporting Solidario'. El consejero también aprovechó su intervención para hacer un repaso a la temporada del equipo, manifestando la satisfacción del club con el trabajo de Paco Herrera y de Miguel Torrecilla, del que, avanzó, aún no ha entablado contactos con el Málaga por Michael Santos. «Todavía es un poco prematuro y no me consta que se haya hablado», dijo.

Comenzó, no obstante, reconociendo que la derrota en Reus había afeado el panorama. «No es un buen lunes -por ayer-», reconoció, antes de matizar que «estamos ahí arriba y la temporada es muy larga», situando el rendimiento del equipo en «un notable alto, pero confiamos en que llegue al sobresaliente al final». En ese sentido, Losada hizo un breve repaso a la jornada para poner de manifiesto la igualdad que este año impera en la categoría. «El líder (el Lugo) vino a Asturias este fin de semana y perdió, mientras que Osasuna no fue capaz de pasar del empate en su campo», sostuvo. Prosiguió para concluir que «es difícil encadenar victorias seguidas, pero ahora tenemos una oportunidad con dos partidos en El Molinón que nos podrían permitir dar un salto; estamos satisfechos y con confianza plena en el equipo».

Y en Paco Herrera, del que destacó que «estamos muy contentos con su labor y poco a poco vamos a ir acercándonos al objetivo de ver un Sporting que marcará diferencias con los rivales». Con la misma rotundidad se expresó para valorar a Torrecilla: «Pensábamos en verano que habíamos acertado con la elección del director deportivo y el entrenador, y seguimos creyendo en ello plenamente».

La junta, antes del final del año

Losada también particularizó en algún tema candente, como la situación de Stefan Scepovic, aunque no entró en consideraciones, respaldando el criterio de Herrera. «Sus razones tendrá el míster, pero es un jugador con el que seguro contará a lo largo de todo el año y de forma importante, y seguro que en estos partidos en El Molinón lo tendremos en el once participando activamente de las victorias», sostuvo, subrayando que «hay que respetar las decisiones del entrenador y nosotros (el consejo) más que nadie».

Preguntado por la junta de accionistas, Losada anunció que «intentaremos que sea antes de que termine el año» y anticipó que el ejercicio económico del Sporting arrojará «superávit», pero sin concretar el montante. «Eso lo dejamos para la junta», atajó. Y lanzó una felicitación al «fantástico» inicio de temporada del Sporting B. «Va a ser una temporada larga y falta mucho, pero todo lo que se ha recorrido es una ventaja sobre los demás; los chavales tienen ganas de hacer algo importante», subrayó.

