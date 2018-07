-A falta de la final de esta tarde, el Mundial ha ofrecido estilos de juego bien diferentes.

-La evolución del fútbol está yendo a acumular más jugadores en el centro del campo. Tres centrocampistas, más dos extremos que buscan asociarse por el centro. En el Valencia, cuando yo jugaba, teníamos dos extremos puros por fuera, dos centrocampistas que ocupaban mucho campo y defensas de los de antes. No híbridos. Ahora las defensas las forman jugadores que se reubican en el campo como laterales.

-¿Ese fútbol de tanto toque no le llega a aburrir?

-A mí me gusta la posesión para ser vertical, ir hacia adelante... Me aburren los conjuntos que dominan la pelota y no disparan a portería. Hay que optimizar el tener la posesión para hacer daño y encontrar el camino más recto posible para ir hacia adelante.

-En el Mundial de fútbol no vimos a España hacer este tipo de juego.

-España es un equipo que viene con un modelo de juego de años anteriores que le resultó muy bien. Lógicamente, las épocas se acaban. Lo pudimos ver en Alemania este mismo Mundial. Y normalmente se terminan de una manera drástica. España tiene que dar una vuelta a su juego. Lo digo desde la humildad porque soy una persona que acaba de empezar en esto. Creo que Luis Enrique va a ser un buen seleccionador porque está preparado. Es crítico con lo que se puede mejorar y le puede dar una vuelta al juego del equipo. Una de las claves del fútbol es tener jugadores polivalentes. En el Mundial lo vimos, con cambios continuos en los sistemas de juego.