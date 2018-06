El manchego Díaz de Mera dirigirá el partido del jueves en Zorrilla El manchego Díaz de Mera. / E. C. De 28 años, el pasado curso debutó en Segunda y en este ha arbitrado a los gijoneses en tres ocasiones J. B. GIJÓN. Martes, 5 junio 2018, 03:13

A sus 28 años, con dos temporadas de fútbol profesional, Isidro Díaz de Mera Escuderos (Daimiel, Castilla-La Mancha, 1989) será el encargado de impartir justicia en el apasionante partido que se disputará este jueves en el Estadio José Zorrilla de Valladolid. Será el punto más alto de su todavía incipiente trayectoria profesional. Debutó en Segunda División, de hecho, la pasada temporada, dirigiendo un total de 21 partidos.

Este año, con esa experiencia, ha sido designado para arbitrar 41 partidos del curso regular, promediando unas 130 tarjetas amarillas (6,5% por partido) y 8 rojas (0,4% por partido). Con el Sporting no tiene una trayectoria especialmente reseñable, ciñéndose a la presente temporada, en la que ha dirigido al equipo en tres ocasiones. Fue el árbitro, por ejemplo, de aquel desastroso partido del Sporting frente al Cádiz en El Molinón (0-3). También fue el silbato elegido por el Comité Técnico de Árbitros para la visita de los rojiblancos a Almería (1-3), donde señaló aquel polémico penalti a Álex Pérez en los últimos segundos del partido que terminó con la imbatibilidad de Mariño. No estuvo muy acertado aquella tarde. Y, sin ir más lejos, fue elegido en el encuentro que finalizó con la victoria del Sporting frente al Granada (2-1). El último disputado en El Molinón y en el que no dio que hablar. No tuvo demasiadas complicaciones en aquel encuentro, que se desarrolló sin incidencias y con solo tres cartulinas amarillas.

Sagués Oscoz, en la vuelta

El elegido para el partido de vuelta, que se disputará el domingo en Gijón (20.30 horas), será el vasco Gorka Sagués Oscoz. Más veterano, a lo largo de su carrera ha dirigido al Sporting en cinco ocasiones, con dos triunfos rojiblancos, ambos en El Molinón, y tres empates a domicilio. Este año fue el responsable de dirigir el primer partido de la Liga de los rojiblancos, en Alcorcón (0-0), y la visita de la Cultural a Gijón (4-0).

