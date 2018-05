Mesa evoca su leyenda en El Molinón Manolo Mesa realizó un tour guiado por El Molinón junto a familiares y excompañeros. / Arnaldo García El exfutbolista del Sporting realizó una visita guiada por el estadio junto a su familia y varios excompañeros VÍCTOR M. ROBLEDO Lunes, 14 mayo 2018, 13:24

A Manolo Mesa le costó situar el espacio que ocupaban los vestuarios en El Molinón en su época en el Sporting. El exfutbolista andaluz, de visita en Gijón estos días junto a su familia, regresó esta mañana al estadio rojiblanco para realizar un tour guiado en compañía de varios de sus excompañeros. Claudio, David, Joaquín, Redondo, Cundi y Jiménez recorrieron ejercieron como anfitriones para Mesa, que no ocultó el intenso fin de semana de emociones que ha vivido desde su llegada a la ciudad.

Mesa se fotografió en varios puntos del estadio y repasó las imágenes de su etapa en el Sporting que decoran el museo del club. El andaluz se atrevió incluso a dar unos toques a un balón sobre el césped. «No me esperaba el recibimiento que he tenido. Después de doce años sabía que alguien me recordaría, pero ver a un campo entero aplaudiéndote, incluso gente que no te vio jugar, fue una sensación que nunca había sentido», explicó el exrojiblanco.

La visita de Mesa a Gijón concluirá mañana, cuando emprenderá viaje a Pamplona por motivos familiares. En todo caso, 'Siete Pulmones' ya ha manifestado su intención de regresar a Asturias en un futuro no muy lejano. «Ahora tengo la oportunidad de volver a hacerlo. Ahora estoy jubilado y me queda más tiempo», concluyó agradecido por las muestras de cariño.