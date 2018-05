«Soy un fanático a distancia» SPORTINGUISTA EN LANÚS. Matías Espósito, seguidor argentino del Sporting, no pierde la fe. / M. E. Matías Espósito, sportinguista en Argentina, también cree en el ascenso J. B. GIJÓN. Martes, 22 mayo 2018, 02:18

Con cinco horas de diferencia y algún que otro problema de conexión por el camino, al otro lado del teléfono se escucha por fin la voz de Matías Espósito, un profesor de Matemáticas argentino, de 26 años. Vive en Lanús, en la provincia de Buenos Aires. Y es seguidor del Racing de Avellaneda. Y del Sporting, aunque nunca haya pisado El Molinón. Ni Gijón, ni Asturias. Ni siquiera España. Pero el flechazo rojiblanco le llegó en una tarde mágica de sábado, cuando Miguel de las Cuevas reventó el Santiago Bernabéu, con aquel gol el 2 de abril de 2011.

«Aquí ya se podían ver algunos partidos de la Liga en aquel entonces, pero me llegó al alma que un equipo modesto ganara al Madrid en el Bernabéu. Soy desde entonces un fanático a distancia», confirma en conversación con EL COMERCIO, al mismo tiempo que se suma a la campaña de apoyo al equipo de Baraja. Por este motivo se desplaza hasta la Plaza de la República, en Buenos Aires, para tomarse una foto delante de El Obelisco sujetando una pancarta de cromática argentina, pero claro sentimiento rojiblanco: «Nosotros creemos en el Sporting».

Las redes sociales han mejorado su conexión con el sportinguismo. En 'Twitter', por ejemplo, se expresa como @SportingGijonAr. «Con esta cuenta puedo hablar con todos los argentinos que están en Gijón y también con otros que van y vienen», explica, a la vez que reconoce que «sería un sueño para mí ir a El Molinón, pero es un viaje complicado por el tema económico y porque son muchas horas, aunque lo tengo en la cabeza». Y como sucede con todo el sportinguismo, la derrota del viernes en Tenerife fue de difícil digestión, pero, tras la reflexión pertinente del fin de semana, este joven profesor ya mira al Granada. «Espero que los jugadores no decaigan. Aunque no se pueda conseguir el objetivo principal, confío plenamente en este equipo. Iremos al 'play off', sí, pero con los futbolistas y la garra necesaria como para afrontarlo con garantías», remacha convencido.

