Sporting | La 'Mareona' juega otro partidazo

En el Hotel El Príncipe, a medio kilómetro del centro de Zaragoza, descuelgan y confirman. «Tenemos todo lleno para el fin de semana», precisan en la recepción. En sus registros figuran 25 habitaciones reservadas por y para el sportinguismo, que acudirá en tropel a la cita del sábado en La Romareda (18 horas). «Supone la mitad del hotel», confirma la misma voz. Idénticos números se manejan en el Horus, que destinará el 50% de sus camas a aficionados rojiblancos. «Estamos encantados de la vida de que vayan a venir tantas personas a hospedarse con nosotros. Este es un hotel familiar, de trato muy cercano, y las acogeremos de la mejor forma», subraya Kevin Isaac Carrasco, uno de sus trabajadores.

La 'Mareona' se prepara para la que posiblemente sea su última gran actuación de este año en el curso regular. Tenerife y Córdoba son destinos más lejanos, aunque seguramente también habrá movimiento en estos dos viajes, sobre todo para el del Arcángel. Pero no serán de esta magnitud. Los números hablan por sí solos, contra el efecto disuasorio de un trayecto por carretera de 560 kilómetros. Se calculan más de 2.500 personas el sábado en La Romareda, con más de medio centenar de peñas en marcha. La cifra, que no incluye a los seguidores que irán a título personal, amenaza con subir. «Esto es una alegría para todos. Llegamos al final de la temporada y el Zaragoza se está jugando el 'play off', mientras que el Sporting, el ascenso directo. Será un día importante para nosotros porque, a nivel económico, esto es un estímulo y esperamos que vengan muchos asturianos a visitarnos. Los recibiremos con los brazos abiertos. Luego, que gane el mejor y que sea el Zaragoza», bromea José Luis Yzuel, presidente de la Federación de Empresarios de Hoteles y Restaurantes de Zaragoza (Horeca), además de ser el máximo representante de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón.

Aunque alguno añadirá el viernes al fin de semana en la capital maña, el grueso de la 'Mareona' se pondrá en ruta el sábado a primerísima hora. La Federación de Peñas Sportinguistas, por ejemplo, tiene previsto salir a las seis de la mañana. Su autocar, que confía en llegar a Zaragoza al mediodía, partirá desde El Molinón. Al día siguiente, tras el resultado del encuentro, se detendrá en Logroño para realizar una pequeña quedada y estirar el domingo, además de las piernas. A esa reunión dominical en La Rioja asistirán muchas peñas, entre ellas la de El Castillo de Salas.

Será la más madrugadora del sportinguismo, con cuarenta expedicionarios completando un viaje maratoniano. «Vamos a salir el viernes a las siete de la mañana. Calculo que en el viaje de ida tardaremos unas ocho horas con paradas y todo lo demás», apunta Luis Miguel González, su vicepresidente. Para hacer más llevadero el trayecto, su autocar se detendrá en Burgos para proseguir después con el viaje y disfrutar ya de la noche del viernes en Zaragoza. En el Hotel París Centro montarán su centro de operaciones. «Para este viernes nos quedaría alguna habitación suelta, pero para el sábado ya estamos completos», confirman desde su recepción. Un mensaje que se repite como el eco. En otros hoteles sí hay más camas, pero los precios, consultados por EL COMERCIO, se han disparado para esta fecha.

Quedada en Logroño

Las peñas que integran Unipes partirán el sábado a primera hora, con Logroño de nuevo como un punto intermedio para la ida y la vuelta. «Hay alguna peña que creo que tiene la idea de completar el viaje en el día, que se pegará una paliza, pero la mayoría se quedará a dormir el sábado en Zaragoza», explica Víctor Sánchez, su presidente. No fallará tampoco la colonia sportinguista madrileña, que llegará desde la capital. Interviene Vicente Casanova, presidente de las peñas del Zaragoza, para oficializar lo que se avecina: «Para nosotros será, junto a nuestro derbi, el partido de mayor ambiente de toda la temporada. Es un encuentro de Primera contra un rival fortísimo, como es el Sporting, un claro candidato al ascenso».

En la popular zona conocida como 'El Tubo', un conjunto de angostas calles situadas en el corazón de Zaragoza, donde abundan las vinoterías y los principales establecimientos de tapeo, ayer esbozaban una sonrisa al anuncio de la 'Mareona'. «Vamos a recibirla como siempre lo hacemos. La afición del Sporting es muy sana y anima mucho el ambiente allá por donde pasa. Hay además muy buena relación entre los seguidores de los dos equipos y a nivel económico será un aporte muy grande para nosotros», enfatiza Noé Almau, cuarta generación de propietarios del histórico negocio Bodegas Almau. Un indicativo más del tirón del sportinguismo.

