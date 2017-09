Sporting Sporting | Mariño: «Tenemos que correr con el balón y no detrás de él» Diego Mariño durante un ejercicio en la Escuela de Fútbol de Mareo. / ARNALDO GARCÍA «Sabemos hacer daño con la posesión del esférico, pero es lo que nos está faltando en los partidos», asegura el guardameta A. MAESE GIJÓN. Viernes, 29 septiembre 2017, 02:05

La plantilla del Sporting sigue dándole vueltas a cómo mejorar su fútbol cada fin de semana. Diego Mariño tiene la clave. No es otra que intentar manejar los partidos para someter a los rivales. Una tarea que no resulta fácil porque «cuando ves que no te salen las cosas te genera frustración. Sabemos que podemos hacer mejor fútbol, pero no siempre salen las cosas como uno pretende», señala el rojiblanco.

La principal tarea del equipo en Pamplona será regresar con los tres puntos, pero también corregir los errores cometidos en las primeras jornadas del campeonato. «Creo que estamos fallando con el balón en los pies», asume el guardameta que explica que «El otro día no estuvimos del todo finos con la pelota. Perdimos la posesión del balón y eso hace que tengamos que correr detrás del balón. Queremos tener los partidos más controlados y correr con el esférico y no detrás de él».

Para Diego Mariño, la pérdida del mando en los encuentros es lo que ha hecho sufrir al Sporting más de lo debido, aunque recuerda que «esta categoría es muy difícil y tendremos más partidos como el del pasado sábado ante el Lorca». La clave para el guardameta está por tanto en no precipitarse a la hora de la creación porque «sabemos hacer daño desde el control del esférico, ya que tenemos jugadores con calidad más que de sobra para la categoría», indica.

Debate zanjado

Diego Mariño ha dejado los focos a un lado. O al menos las miradas ya no observan con lupa la portería después de su actuación el pasado sábado. «Sigo con la misma tranquilidad. Al final lo importante es prepararse lo mejor posible para luego estar bien el fin de semana», explica sobre el debate de la pasada semana. «Me sorprendió un poco porque parecía que había jugado mal», concluye el rojiblanco.

Síguenos en: