Peybernes se entrena con el grupo en el que vuelve a faltar Barba

Mathieu Peybernes, durante el entrenamiento en Portugal. / A. MAESE.

Cordero se retiró antes de tiempo

ANDRÉS MAESE

Gijón

Viernes, 3 agosto 2018, 12:19

Madrugó el Sporting en su primer entrenamiento en Portugal. Las altas temperaturas, se alcanzarán los 42º a lo largo del día, obligan a Baraja a trabajar a primera hora de la mañana y también a última de la tarde.

En la sesión matinal, tres fueron las ausencias que tuvo el preparador vallisoletano. Pablo Fernández, Traver y Barba no se ejercitaron con el grupo. Los jugadores procedentes del filial siguieron con atención los ejercicios programados por el cuerpo técnico. No lo hizo así Barba, que no salió al terreno de juego.

La salida del italiano parece inminente. Italia será su destino después de haber jugado en el Sporting una campaña en la que fue protagonista en el centro de la defensa. A la espera de que se confirme su marcha, Baraja ya pudo contar con Mathieu Peybernes. El central participó al lado de Babin en el centro de la zaga.

La segunda sesión del día comenzará en torno a las 19:30 horas. El equipo esperará a que bajen las temperaturas para volver al trabajo. Mañana la plantilla jugará su sexto partido de la pretemporada en Chaves.

