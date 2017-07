Sporting Meré se despide del Sporting sin aclarar su destino Meré se despide de Quini / Jorge Peteiro El jugador afirmó que elegirá su nuevo club a lo largo del día de hoy y no descartó la posibilidad de salir traspasado VÍCTOR M. ROBLEDO Domingo, 16 julio 2017, 12:54

Parecía que sería simplemente un hasta pronto, pero las palabras de Jorge Meré este mediodía en Mareo sonaron a despedida definitiva del Sporting. El central ovetense, que no pudo evitar las lágrimas al poco de comenzar su intervención, afirmó que “todavía no tengo claro mi destino ni las condiciones en que va a ser”, en alusión a la posibilidad de salir en calidad de cedido o como traspasado, para poco después abrir la puerta a su salida definitiva del club rojiblanco. “Soy un chico muy joven y quiero mucho al Sporting. Siempre lo tendré en mi recuerdo. Me quiero quedar con los buenos momentos”, explicó en alusión al ascenso a Primera logrado hace dos años y la posterior permanencia. “Espero que la gente me pueda entender. Estos siete años que llevo aquí se me han hecho muy cortos, siempre he estado feliz. La decisión ha sido meditada. Busco lo mejor no solo para mi sino para el club”, anunció.

Meré no ocultó el interés del Málaga, aunque deslizó que tiene ofertas del extranjero que aún tiene que valorar. “El Málaga está ahí, como están otros clubes. Se está hablando mucho. Quería aspirar a jugar en la máxima categoría. España es un lugar bonito para jugar, pero a lo mejor te apetece probar otros países y otras ligas. Tengo que decidir con la cabeza serena y fría”, explicó. El ovetense tuvo palabras de agradecimiento para todos los estamentos de la entidad rojiblanca, incluido el director deportivo, Miguel Torrecilla: “Quería que me quedase, pero entendió mi decisión”. El futuro de Meré, por tanto, me mantiene en el aire, aunque el Málaga sigue siendo una de sus primeras opciones. Su etapa en el Sporting ha llegado a su fin.

"El club, por su parte, anunció en su página web que Meré "jugará cedido por el Sporting la próxima temporada tras activar la cláusula recogida en su contrato al respecto y que paralelamente supone la ampliación del mismo por otra temporada más como rojiblanco". El desenlace definitivo se conocerá esta tarde.