Meré pasará mañana reconocimiento con el Málaga

Jorge Meré dejó hoy Mareo con lágrimas en los ojos. El canterano anuncio su marcha del club y su intención de iniciar una nueva etapa lejos de Gijón. El club de destino, salvo giro inesperado de los acontecimientos, será el Málaga que dirige desde el banquillo Míchel. El futbolista ovetense pasará reconocimiento mañana en la capital malacitana antes de firmar su contrato de cesión para una temporada. El préstamo se produce sin opción de compra en contra de los deseos del conjunto blanquiazul que quería reservarse una oportunidad para contratar al futbolista finalizada la campaña de cesión. Sin embargo, el Sporting no ha accedido a rebajar el precio que figura en su contrato de 15 millones de euros. Demasiado dinero también para los clubes extranjeros que han sondeado su contratación. Es el caso de la Sampdoria y el Colonia que, si bien han mostrado interés en hacerse con los servicios del futbolista, lo cierto es que no han trasladado una oferta concreta al club rojiblanco.

El central ovetense, que no pudo evitar las lágrimas al poco de comenzar su intervención de despedida en la Escuela de Fútbol de Mareo, evitó concretar esta mañana su destino a la espera de cambios que no se produjeron a lo largo de la tarde. “Soy un chico muy joven y quiero mucho al Sporting. Siempre lo tendré en mi recuerdo. Me quiero quedar con los buenos momentos”, explicó en alusión al ascenso a Primera logrado hace dos años y la posterior permanencia. “Espero que la gente me pueda entender. Estos siete años que llevo aquí se me han hecho muy cortos, siempre he estado feliz. La decisión ha sido meditada. Busco lo mejor no solo para mi sino para el club”, precisó.

Su intención, según él mismo traslado, es continuar con su carrera en Primera sin descartar probar la experiencia de competir en ligas internacionales. " Tengo que decidir con la cabeza serena y fría”, explicó. El ovetense tuvo palabras de agradecimiento para todos los estamentos de la entidad rojiblanca, incluido el director deportivo, Miguel Torrecilla: “Quería que me quedase, pero entendió mi decisión”.

El club, por su parte, se limitó a confirmar en su página web que Meré "jugará cedido en otro club la próxima temporada tras activar la cláusula recogida en su contrato al respecto y que paralelamente supone la ampliación del mismo por otra temporada más como rojiblanco".