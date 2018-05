Santos enfoca al Barcelona B

Rubén Baraja estudia un reajuste de piezas. No será severo, ni traumático, pero sí que tiene intención de agitar un poco el once el entrenador vallisoletano para un final en el que su equipo debe ir a tumba abierta. Con Santos ya en su plenitud, el técnico del Sporting tiene intención de calzarlo en el once para competir contra el Barcelona B, que busca a la desesperada su última opción de reenganche, contra las aspiraciones de los rojiblancos, que volverían al ascenso directo de forma temporal con una victoria.

Baraja está satisfecho con el trabajo de Nano Mesa, pero los números del uruguayo, que suma 16 goles en este momento, pese a que estuvo cuatro partidos de baja, le confirman como el delantero más certero de toda la plantilla. El '7' ya jugó en la segunda mitad del encuentro frente al Zaragoza, calentando musculatura, y mañana, salvo un giro extraño, se reencontrará con la titularidad cinco partidos después para una cita crucial.

No es la única variante que planea Rubén Baraja. El entrenador del Sporting tiene muy en cuenta la singularidad del filial azulgrana y también la alta necesidad de su equipo, que debe ganar a toda costa y manejar el partido. En ese sentido, medita recuperar a Alberto Guitián para este encuentro en concreto, sin tanta exigencia en las alturas, ni en las situaciones de balón parado, buscando una salida de balón más limpia a la presión adelantada de los azulgrana. En principio, el cántabro se situaría al lado de Federico Barba, aunque Álex Pérez, quien por otra parte está al borde de la suspensión con cuatro tarjetas amarillas, lo que también puede influir en la decisión de Baraja, mantiene sus opciones.

Recuperación de Jony

El que ya está prácticamente recuperado para la cita es Jony, que arrastraba una sobrecarga desde el partido en La Romareda. En los últimos días, el cangués ha seguido dando pasos en su evolución y ayer completó la mayor parte del entrenamiento -a puerta cerrada- con sus compañeros. Ya en el tramo final se trasladó hasta el campo número 2 para concluir el día con carrera continua en compañía del canterano Nacho Méndez.

De esta forma, Baraja tendrá a toda la plantilla a su disposición para afrontar el partido de mañana frente al filial azulgrana. El único futbolista que se encuentra de baja en el parte médico, por unos problemas musculares, es el colombiano Juan Quintero, quien no ha entrado en los planes del entrenador vallisoletano desde su llegada.

