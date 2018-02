Miguel Torrecilla: «El que no crea en el ascenso que se aparte y siga pensando que esto es un drama» 03:12 Miguel Torrecilla, director deportivo del Sporting. / Arnaldo García El director deportivo analiza el mercado invernal y señala que «la plantilla tiene jugadores con características para jugar partidos físicos» ANDRÉS MAESE Gijón Martes, 6 febrero 2018, 15:30

Dos días después del derbi asturiano y cuando el Sporting regresa al trabajo después de disfrutar de una jornada de descanso, el director deportivo rojiblanco, Miguel Torrecilla, ofrece su punto de vista sobre la actualidad del cuadro gijonés. La plantilla, los fichajes, el derbi y el objetivo del ascenso son algunos de los temas tratados en la comparecencia del salmantino.

Torrecilla ofreció su punto de vista sobre el derbi asturiano. Del choque destacó que “no pasamos la línea emocional que sí sobrepasó el Oviedo”. A diferencia de Rubén Baraja y Paco Herrera, que en su día aseguró que la plantilla no estaba confeccionada para disputar encuentros donde el físico fuera el protagonista, el directo deportivo señaló que “en el vestuario sí hayjugadores con un perfil físico. Ante el Ovieod elegimos un once para controlar el juego como lo hace en casa. Por circunstancias del partido, la fase en la que tuvimos la posesión no fue suficiente”.

Respecto a la plantilla con la que el Sporting terminará la temporada, el responsable deportivo no quiso hacer valoraciones porque “el nivel de satisfacción de la plantilla creada la demostraré al final de la temproada. Veremos cómo se desarrolla la plantilla en los últimos meses de competición”.

En medio de la comparecencia, que duró cerca de 50 minutos, Miguel Torrecilla advirtió que “no me siento a dar ningún titular aquí. Vengo a analizar el mercado invernal. Mi ilusión sigue intacta y el objetivo también”.

Con rostro serio, el secretario técnico se mostró optimista para alcanzar el objetivo del ascenso: “Yo creo que se puede ascender. El que me quiera seguir, que me siga. El que no crea que se aparte y siga pensando que esto es un drama”.

También tuvo tiempo para explicar sus palabras durante la presentación de uno de sus cuatros fichajes invernales. “Me dí cuenta de que la frase “el fin justifica los medios” necesitaba una explicación. Si este año subimos a Primera, cualquier decisión deportiva se dará por buena. La credibilidad la tiene el que gana”, apuntó.

Desde su llegada son 14 las incorporaciones que ha realizado el Sporting. Además, el banquillo cambió de dueño a finales del 2017. “Cada momento tiene su perfil. Para mí no es lo mismo el inicio de la temporada con un descenso que ahora”, explicó el director deportivo sobre el fichaje de Baraja. “El mercado nos dio varias alternativas para cambiar de entrenador. Uno es el técnico veterano de la categoría y el otro el que no tiene tanta experiencia y decidimos este último perfil”, subrayó.

Respecto a los fichajes, se refirió a Xandao y Stefan. Del brasileño comentó que “no es un fracaso deportivo porque no le he visto jugar diez partidos con el Sporting. El caso del delantero lo describió como “una salida que me da pena porque se va a una categoría menor”.

El papel de la cantera

La buena temporada del filial se abrió paso en el análisis de Torrecilla. Un nombre propio por encima del resto. El de José Alberto: “Firmó un contrato de dos años con el objetivo de ser el entrenador del filial. Su objetivo es intentar ser el mejor entrenador de los filiales. Lo que tenemos que hacer es seguir invirtiendo en la formación de los técnicos y cuando esté preparado, veremos si se adapta a nuestras necesidades”.

Además, el salmantino destacó la importancia de la cantera para un club como el Sporting. “Todo el mundo sabe que nuestra cantera es una de las mejores. Mi ilusión es que jugadores que en el segundo equipo están siendo importantes tengan sus oportunidades”.

