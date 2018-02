Sporting | Torrecilla contradice a Baraja: «La plantilla cuenta con jugadores de perfil físico» 03:12 Miguel Torrecilla, ayer, justo antes del inicio de su rueda de prensa en la que valoró el momento del proyecto. / ARNALDO GARCÍA «Hay futbolistas para cambiar el guión fuera de casa y así se lo he transmitido al entrenador», sostiene el director deportivo JAVIER BARRIO GIJÓN. Miércoles, 7 febrero 2018, 03:10

Cincuenta largos minutos después, abierto a resolver todos los interrogantes que surgen sobre el resbaladizo terreno que pisa el Sporting, Miguel Torrecilla concluye que «el éxito lo reparto y el fracaso lo asumo». Pero hasta llegar a ese punto sin retorno, el director deportivo solicita prudencia, emplazando a junio los juicios sobre el rendimiento del proyecto y manifestando una fe ciega en que el equipo terminará por reengancharse al ascenso, asumiendo una máxima del deporte: «La credibilidad la tiene el que gana». Y subrayando una evidencia en el porqué de este vivir o morir del Sporting: «Este club no podía transmitir después de un descenso que iba a hacer un proyecto a largo plazo. En Segunda siempre tiene que aspirar al ascenso». Detrás queda una disección profunda.

1. El derbi en el Tartiere

«El Oviedo fue superior»

El director deportivo rojiblanco asume la derrota en el Tartiere y la superioridad del Oviedo en algunas fases, especialmente en la segunda mitad. «En una primera etapa fuimos un equipo fiable y competitivo, pero una vez que nos empataron, sobre todo en la segunda mitad con el segundo gol, no fuimos capaces de hacernos con el control y el rival fue superior», observa Torrecilla, que vio al Oviedo más preparado: «Las connotaciones de los derbis van más allá de lo deportivo. Esa línea no la pasamos y sí lo hizo el Oviedo. Todos vimos cómo compitió. A nosotros nos faltó».

2. La rueda de prensa de Baraja

«La plantilla sí tiene jugadores de perfil físico»

Torrecilla discrepa de una de las reflexiones que esgrimió Baraja para explicar la derrota en el Tartiere. «No tenemos futbolistas que tengan ese poso físico para jugar de tú a tú con el Oviedo», aseguró. «Son reacciones de los técnicos después de los partidos», replica sin más el director deportivo, quien considera que «la plantilla sí tiene jugadores de ese perfil físico porque cuando la diseñamos intentamos tenerlos». Y añade: «El Sporting tiene que ser un grupo que tenga las dos caras (física y técnica)». En cualquier caso, el salmantino reconoce que «elegimos un once para ser un equipo que controle el juego».

3. La crisis de los viajes

«Tenemos que ser camaleónicos»

El director deportivo desvela que ha valorado con Baraja la conveniencia de revisar la propuesta del Sporting a domicilio, con cuatro derrotas consecutivas y una sangría que está hipotecando las opciones de luchar por el 'play off'. «Tenemos jugadores para cambiar el guión en los partidos de fuera y así se lo he transmitido al entrenador», subraya Torrecilla, valorando que «entiendo que hay que ser camaleónicos y que habrá circunstancias en las que tendremos que cambiar».

Galería. Entrenamiento del Sporting 06-02-2018. / Arnaldo García

4. Su hoja de ruta

«Mi intención es que no haya que fichar tanto en el futuro»

«Mi ilusión sigue intacta y el objetivo sigue intacto», repite el director deportivo contra la situación clasificatoria. El técnico asegura que «mi labor es crecer de junio a junio, no ser un fichador», y explica que las catorce incorporaciones responden a una hoja de ruta calculada. «En mi primer año, en todos los proyectos que he estado, siempre intento hacer un bloque», insiste tras recoger una herencia caótica. «En mi segundo año en el Betis estoy seguro de que no habría firmado los 13 jugadores que firmé el primero. Mi intención ahora es formar un bloque y que en los próximos años no haya que fichar tanto, sobre todo teniendo el filial», desliza. Más tarde valora que «hay plantilla suficiente para conseguir el objetivo».

5. Los fichajes y las bajas

«Me da pena que Stefan se haya ido a Hungría»

Torrecilla considera que las llegadas de Jony, Hernán Santana, Nano Mesa y Guitián elevarán el nivel de la plantilla. «Veremos cómo se desarrolla la competición con cuatro jugadores nuevos», resume. Luego baja al detalle con Guitián y asegura que su llegada responde a la búsqueda de «un jugador polivalente», recordando que fue «titular indiscutible» en el Zaragoza y en su primer año en Valladolid. «Buscábamos inmediatez y rendimiento», defiende. Sobre las bajas cree que para valorar a Xandao «tendría que haberle visto competir en cinco o diez partidos», y en relación a la marcha de Stefan, con destino Hungría, concede que «me da pena que se haya ido a una liga menor; tiene unas condiciones impresionantes».

7. La conquista del objetivo

«Sigo pensando en que vamos a ascender»

Estimulado por el largo camino que aún queda por recorrer, con 51 puntos en disputa, cree en el ascenso. «Soy optimista por naturaleza y lo que hay que hacer es perseverar. El último resultado es doloroso, porque va más allá de lo deportivo, pero el sábado frente al Numancia hay que recuperar ese prestigio», insiste, antes de sacar a relucir su lado más pasional ante la mala dinámica: «¿Cerramos el quiosco y nos retiramos? Sigo pensando en que vamos a conseguir el objetivo. Si la gente me quiere acompañar en mi creencia, que lo haga, y el que no quiera que se separe y siga pensando que esto es un drama».

8. Los banquillos

«Espero que el año que viene sigan Baraja y José Alberto»

Torrecilla confía en que «el año que viene sigan Baraja y José Alberto» como entrenadores del primer y segundo equipo. Con respecto al segundo, asegura que «el objetivo es que sea el mejor técnico de los filiales de España y cuando esto suceda, veremos». Y agrega que «seguimos invirtiendo en su formación».

Síguenos en: