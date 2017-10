«Estoy mirando ahora mismo volver a los banquillos en el extranjero» El técnico, durante la entrevista, en el barrio de La Arena. / A. FLÓREZ E. ALONSO Jueves, 19 octubre 2017, 17:56

-¿Cómo veía el fútbol en su experiencia como comentarista delante de las cámaras?

-No tenía nada que ver. Fue una buena experiencia. Lo pasé bien. Pero no es lo mismo ser jugador que entrenador o comentarista. Es otra historia, otra forma de ver el fútbol. Analizas lo que ves y cuentas por qué pasa o no. Muchos fines de semana fuera...

-La tensión no sería la misma.

-Nada que ver. El futbolista es el que disfruta con el fútbol. Cuando lo dejas, todo es más complicado. Si sigues vinculado como entrenador, es otra historia porque dependes de muchos otros factores que no dependen de ti y ahí empiezan los problemas.

-¿Pero se ha planteado en estos últimos años volver a los banquillo?

-Sí. Esa sensación del día a día la tenemos de por vida. Estoy ahora abierto en ese sentido. Pero tiene que ser algo que me guste mucho. Te ofrecen cosas, pero ya no estoy en edad. Ahora mismo estoy mirando en el extranjero. Si surge, lo tomaría como una experiencia bonita de vivirla, de entrenar y de hacer lo que más me gusta. Pero fuera de España.

-¿Le ha quedado el regusto de no haber disfrutado más de los banquillos de Primera División?

-La experiencia no fue demasiado buena. Nunca pensé que tuviera que estar pendiente de cosas externas al fútbol. Eso me bajó las ganas que tenía de entrenar. Estaba más cómodo en la televisión.