«Tenemos que 'morir' en este partido por la gente que viajará a vernos» «La Cultural es un equipo distinto y voy a tratar de que no nos condicione», afirma Paco Herrera J. BARRIO GIJÓN. Martes, 10 octubre 2017, 02:45

De buen humor se presentó Paco Herrera en la víspera del encuentro frente a la Cultural Leonesa. Arrancó, en ese sentido, con un chascarrillo relacionado con los penaltis para relajar la atención sobre sus futbolistas. «Les he bromeado diciendo que si nos pitan un penalti prefiero decirle al árbitro, mejor sacamos un córner», manifestó con una sonrisa. Ya con tono más serio, el técnico deseó que el gafe sea transitorio porque, recordó, en otro contexto lo del sábado habría sido traumático. «Más grave es lo que le sucedió al rival de Osasuna (el Cádiz), que falló tres penaltis y le costó el partido», observó.

Aseguró a renglón seguido que la digestión de los tres puntos frente al Sevilla Atlético había sentado «bien» al equipo, aunque apreció a algunos jugadores «muy cansados» por el esfuerzo. Concretó que «hay futbolistas con datos muy llamativos, comparando con otros partidos, y eso dice que la gente estaba muy metida y espero que ese sea el camino de aquí en adelante». Sobre Michael Santos anticipó que «no llega porque tiene todavía dolor de cabeza y algún mareo».

La previsión con él, en ese sentido, es que mañana pueda reincorporarse al trabajo. Con el nombre de su sustituto practicó el 'catenaccio'. «Lo tengo claro, pero permitirme que me lo reserve», solicitó, concluyendo sobre Santos que «es un jugador muy importante para nosotros; nos da el desequilibrio arriba», a la vez que recalcó que «tiene que hacerlo tan bien en ataque para que no echemos en falta que no defiende».

Desde la cocina del partido avanzó «no demasiados cambios, pero sí alguno», buscando en ese leve movimiento «el equilibrio que nos dé algo parecido a lo que hemos tenido en el último partido y dando algún descanso, también, para valorar el partido del viernes frente al Huesca». Lo que sí pidió es una mejor actitud que en Soria y Pamplona: «Tenemos que corregir los dos últimos partidos de casa en cuanto a intensidad, seguridad y acierto de cara a portería; es momento para que el equipo siga manteniendo una línea de juego en ataque y defensa». Preguntado por el desplazamiento de la 'Mareona', con cerca de 2.000 aficionados en ruta en un día laboral, expresó su deseo de que «vean un equipo valiente y atrevido» y pidió a los suyos «morir en este partido por esta gente que viene a vernos».

Una «barbaridad» de semana

Sobre la Cultural apreció que «es un equipo diferente a todos», detallando que «defiende de una manera normal, pero su ataque es muy distinto a cualquier equipo y atrevido». Prometió, en ese punto, que «trataré de que no nos condicione». Fue antes de que frunciera el ceño cuando rememoró lo cargada que venía la semana, con tres partidos en apenas seis días: «Es una barbaridad para todos los equipos que estamos en esta situación».