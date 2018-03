La muerte de Quini da la vuelta al mundo Medios de comunicación de numerosos países recogen la noticia de la muerte del futbolista asturiano EL COMERCIO Jueves, 1 marzo 2018, 14:22

La leyenda de Quini no solo se ha quedado en Gijón y en Asturias. El fallecimiento del exrojiblanco ha dado la vuelta al mundo. Grandes rotativos mundiales no han olvidado el mito sportinguista y han contado la muerte del mítico delantero. Así, periódicos de numerosos países, desde Francia o Italia hasta Estados Unidos dedican unas palabras al delantero y resaltan en especial sus grandes números conseguidos como futbolista, así como el secuestro que sufrió en 1981.

En Reino Unido, 'The Guardian' destaca el secuestro sufrido por el futbolista: «Quini: una historia de secuestro, rescate y perdón en Barcelona». El medio británico informa del nuevo nombre que recibirá el estadio del Sporting, «El Molinón - Enrique Castro Quini», y asegura que su pérdida se ha sentido en toda España. Explica el rotativo inglés que «el exjugador de la selección española y del Barcelona murió a los 68 años el martes y recordando su ilustre carrera no hay duda de que destaca un incidente tristemente célebre».

Desde Argentina, el diario 'Clarín' publicó varias informaciones sobre el fallecimiento de 'El Brujo'. Además, hizo hincapié en las emotivas palabras que dedicaron a Quini Maradona y Messi.

En Francia,' L'Equipe', diario especializado en información deportiva, titulaba «El exdelantero español Quini ha muerto». Y, en Italia, 'La Gazzetta dello Sport', titulada «Muere Quini, 5 veces pichichi y víctima de un secuestro».

La repercusión por el fallecimiento de Quini ha llegado, incluso a dos grandes rotativos mundiales: 'The New York Times' y 'The Washington Post'. El primero, titulaba: «Quini, futbolista que fue aclamado y secuestrado, muere a los 68 años». Mientras que el segundo lo hacía de la siguiente forma: «Castro, quien fuera jugador del Sporting y Barcelona muere a los 68 años».