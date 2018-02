«Lo normal es que el Sporting acabe en 'play off'» Domingo, 11 febrero 2018, 03:44

Jagoba Arrasate calificó el partido de su equipo como «un aprendizaje». El técnico del Numancia reconoció que el Sporting «entró mejor, ha estado más cómodo y ha tenido más ocasiones». «Nos mata el inicio del segundo tiempo. A nosotros nos faltan cosas para estar arriba y este partido es un aprendizaje», explicó.

En cuanto al Sporting, Arrasate no dudó en calificarlo como un firme candidato a acabar en la zona alta pese a su mala trayectoria reciente lejos de Estadio de El Molinón «En casa lo está ganando todo. A poco que mejore fuera, que ha mejorado, lo normal es que esté en 'play off'. Lo que sorprende es que no esté entre los seis primeros, pero si sigue en esta línea se va a meter al final de la temporada», concluyó el técnico del Numancia.