Douglas: «Tengo la capacidad de jugar en España»

Douglas Pereira dos Santos, se ha vestido por primera vez con la camiseta del Sporting antes de conocer a sus nuevos compañeros. El brasileño aseguró que "he pasado momentos difíciles en el Barcelona por lesiones, pero nunca he dejado de trabajar. Me veo preparado, vengo mentalmente dispuesto y con ganas de jugar".

El ahora rojiblanco admitió que "desde que hablan conmigo, pregunté mucho por el Sporting y la ciudad. Todas las personas han hablado muy bien de todo y creo que es una gran oportunidad para disputar minutos. La afición está muy unida al equipo y es una de las cosas quebme ha llevado a elegir el Sporting". Además dijo que "siempre he querido jugar fuera de mi país y ahora tengo la oportunidad de jugar en el Sporting. Un club histórico con buenos valores".

En cuanto a la posición en el terreno de juego, el brasileño admitió que "quiero jugar en mi posición, pero dejo al entrenador para que decida él. Abelardo verá la mejor manera por dónde puedo jugar. Soy lateral derecho".

El lateral habló con Luis Enrique antes de venir y desveló que "el entrenador solo habla maravillas de el club, la ciudad y la afición. Tengo que aprovechar este momento". También tuvo palabras sobre su nuevo equipo: "Es una plantilla joven y en formación. Tenemos que trabajar, tenemos mucho que hacer durante la temporada".

Por último explicó que "espero que se vea el Douglas de Sao Paolo e incluso mejor. Vengo preparado, creo que puedo sacar lo que he aprendido de los futbolistas del Barcelona".