Pablo Pérez pone rumbo a Alcorcón

Pablo Pérez jugará finalmente cedido esta temporada en el Alcorcón. El representante del futbolista, Gelu Rodríguez, y el Sporting cerraron ayer a última hora de la tarde la operación que cumple así los deseos expresados por Abelardo días atrás durante una entrevista en este periódico. «Creo que Pablo debe tener minutos y aquí lo va a tener muy difícil», avisaba el técnico, que siente debilidad por el delantero gijonés. Fue el 'Pitu', conviene no olvidarlo, quien le dio la alternativa, tanto en el filial como en el primer equipo. Pablo Pérez devolvió la confianza con trabajo y goles, algunos decisivos para conseguir el ascenso hace dos años. Su tanto en el Carlos Belmonte que supuso el empate ante el Albacete en el tiempo de prolongación en la segunda jornada de Liga no será fácil que lo olvide ni el futbolista ni la afición sportinguista.

Este verano han llegado hasta trece fichajes al club, la mitad de los cuales tienen un perfil ofensivo lo que mermaba notablemente las opciones del canterano de tener continuidad en las alineaciones. Abelardo, de hecho, si bien lo citó para los dos encuentros de Liga que se han disputado, optó por descartarlo en la relación definitiva de convocados.

La opción del Alcorcón se retomó ayer con fuerza después de que el propio futbolista y su representante aparcaran los ofrecimientos recibidos en los días previos, después de mostrar su determinación en seguir en Mareo a pesar de las dificultades que sabía entrañaba hacerse un hueco en el equipo.

El director deportivo, Nico Rodríguez, de acuerdo con el punto de vista trasladado a Abelardo, había avanzado un acuerdo con el cuadro alfarero que había orillado ante las reticencias de Pablo de abandonar Gijón. Sin embargo, en las últimas horas se produjo un cambio de opinión que allanó una operación que incluye la extensión del contrato del futbolista que finalizaba en 2019. El Sporting y Pablo Pérez rubrican alargar un año más la vinculación cuyo horizonte se fija ahora en 2020, manteniendo la cláusula de rescisión en 20 millones de euros.

En Santo Domingo, feudo del Alcorcón, el delantero gijonés compartirá delantera con el exjugador del Sporting David Rodríguez, uno de los mejores artilleros de la categoría a juzgar por sus últimas dos campañas.

Las dudas de Carlos Castro

Sale Pablo Pérez pero Carlos Castro no se mueve del Sporting. El delantero de Ujo no oculta su temor a que la llegada de Borja Viguera, otro delantero, pueda restarle protagonismo a lo largo de la temporada. Ayer, acompañado por su hermano, mantuvo una reunión en las oficinas de Mareo con Nico Rodríguez para analizar su situación en el equipo. Fuentes cercanas al jugador, al término del encuentro, aseguran que planteó varias alternativas al club para buscar una salida que le permita disponer de los minutos que, considera, tiene que jugar para no ver frenada su formación.

El Sporting no contempla la marcha del internacional sub 21, al considerarlo un valor de futuro y una pieza importante en el engranaje del proyecto que han diseñado conjuntamente Abelardo y Nico Rodríguez. De hecho, una vez cerradas las renovaciones de Jorge Meré y Sergio (solo pendiente de la firma), el siguiente en la lista de prioridades de la entidad rojiblanca es Carlos Castro.

Otro que seguirá en Gijón en Roberto Canella. El lateral lavianés tenía algunas ofertas para salir cedido tanto de España -en Segunda División- como del extranjero. Sin embargo, ninguna le seducía. Dadas las dificultades que se intuyen tendrá el canterano para jugar esta campaña, el club había negociado en varios frentes para buscarle destino, asumiendo incluso un porcentaje muy alto de su salario para facilitar la operación.

Sin embargo, el jugador no se da por vencido y quiere quedarse en la plantilla para intentar revertir la situación, ganándose la confianza del entrenador. Del mismo modo que la incorporación de Viguera incrementa la competencia en ataque, el fichaje de Douglas eleva las dificultades para Canella de tener oportunidades como recambio para el lateral izquierdo que ocupa Isma López.