Abelardo: «Los cuatro puntos son prometedores»

Abelardo Fernández ha repasado el momento en el que se encuentra el Sporting de Gijón. El equipo tendrá dos días de descanso debido a la ausencia de competición. El conjunto rojiblanco volverá el lunes al trabajo, pero antes el técnico ha hablado sobre el inicio liguero de su plantilla: "Aquí lo que cuenta son los resultados. Los cuatro puntos son prometedores, sabemos la dificultad del objetivo por cómo se han confeccionado los equipos. Al rivales muy competitivos que nos van a poner las cosas muy difíciles".

Abelardo Fernández también ha mostrado su punto de vista sobre el cierre del mercado veranigo: "Ha pasado un poco lo que queríamos. Convencimos a Pablo a que se fuera em busca de minutos. No se atrevía a dar el paso y por el bien de él y del club se fue a jugar al Alcorcón. Vamos a seguirle y esperar por su evolución".

Se produjeron dos salidas a última hora en el mercado. Pablo Pérez y Julio se fueron en calidad de cedidos, pero Canella, al que 'El Pitu' le comunicó que no contaba con él, continuará en Mareo. "Se lo dije a Canella. Si se lo gana, participará. Va a ser uno más de la plantilla. Si veo que se lo gana no voy a tener ningún problema en ponerlo de titular".

Sobre los recién llegados, el entrenador dijo que "Borja y Douglas jan entrado bien, en la dinámica del equipo. Douglas me pidió el cambio porque llevaba tiempo sin jugar". Además añadió que "Douglas puede jugar en las dos bandas y luego por delante del lateral. Va a ser uno más".

Por último, Abelardo no quiso entrar en las polémicaa declaraciones del presidente del Villarreal con las que acusa que Marcelino se dejó ganar ante el Sporting en la última jornada de la temporada pasada. "No voy a contestar nada al respeto. No voy a opinar nada sobre el tema del Villarreal".