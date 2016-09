Joaquín Pixán pone su voz al himno del Sporting

Los himnos, pequeñas estrofas rimadas, estribillos y mudanzas armoniosos, pasan de generación en generación de aficionados al fútbol gracias al boca a boca. La Real Academia Española los define como «aquella composición musical emblemática de una colectividad, que la identifica y que une entre sí a quienes la interpretan». En el caso del Sporting, el actual himno se remonta a 1974 de la mano de Falo Moro (Pola de Siero, 1911-1996), autor de otras obras conocidas como 'Campanines de mi aldea'.

«Real Sporting, equipo famoso de rancia solera, brillante historial, que a Gijón tu le diste gran fama y en El Molinón no tienes rival...». Así comienza la letra escrita por un poleso que no llegó a enfundarse la camiseta rojiblanca, ni tampoco la oviedista, club este último cuyo himno también lleva su firma. «Tiene ese carácter de marcha épica, como casi todos los del fútbol español», explica el tenor asturiano Joaquín Pixán. Palabras con reconocido pedigrí. Porque, de hecho, suya es la última versión de este himno sportinguista.

Nacido en Cangas del Narcea, Joaquín Pixán ha trabajado con grandes directores, acumula una intensa y reconocida labor concertística por medio mundo, ha grabado una amplísima colección de discos y ha compaginado su labor de tenor con la docencia. Pero el tenor asturiano no se ha quedado ahí y ha puesto ahora su voz también al himno del Sporting. En realidad, una versión que verá ahora, en el plazo de unas pocas semanas, la luz. Pero que se remonta a cuatro o cinco años atrás. Que ha permanecido 'olvidada' entre un sinfín de grabaciones acumuladas durante tantos años de creación.

Apoyo institucional

«Revolviendo hace unas semanas, encontré este himno que grabé con una versión para mi voz. Todavía tiene vigencia. Se corresponde con lo que debe ser un himno. Tiene ese vigor que le da el fútbol», apunta Pixán. No es oficial, pero la megafonía de El Molinón, cuando se termine de instalar el nuevo sistema, salpicará sus gradas con esta nueva canción. La misma que ya han oído, entre otros, el presidente de la entidad, Javier Fernández -«en su momento, años atrás, lo hablé con Manuel Vega-Arango, pero coincidimos en que no era el momento; pero ahora, retomando con la nueva presidencia, a Javier le pareció un buen trabajo»-, señala Pixán, y el consejero Fernando Losada, con el que se reunió en la mañana de ayer.

Los colores rojiblancos han sido siempre inspiración de poetas y escritores y han hecho vibrar a muchas generaciones de gijoneses. Ahora han de serlo también del tenor de Cangas del Narcea, que afrontó la difícil labor de expresar con su voz el espíritu y la fuerza de aquel inicial himno cuya partitura original quedó recogida en cuatro páginas, con la melodía y el pentagrama. «No hay interés espurio ni económico. Es una cesión para su utilización como himno oficial o no».

Orquesta y voz

Este nueva versión del himno del Sporting, «solo con orquesta y voz», adelanta el tenor, se remonta a cuatro o cinco años atrás. Joaquín Pixán lo recuerda. «Encargué a un arreglista una versión orquestal y sobre ella canté con mi voz. La grabamos en Madrid», apunta el artista cangués, que no se reconoce futbolero, pero sí apoya a los suyos. «No soy muy forofo. Nada mitómano. Pero, cuando está de por medio un equipo asturiano, no hay duda. Me gusta que gane por la importancia que tiene el fútbol en la economía regional», reconoce.

La nueva versión ya es un hecho y sólo espera el día de su estreno en El Molinón. Una sorpresa para los aficionados. «Es un versión cantada por una voz de la lírica», resume Joaquín. «Conecta con el sentimiento y con las maneras de hacer la música popular. Representa muy bien ese sentir colectivo de los seguidores del Sporting», hace hincapié el cantante cuando se le pregunta por su nueva versión de dos minutos del himno del Sporting.