«El Sporting es un club de cantera y seguirá siéndolo con trece fichajes»

Nico Rodríguez abre la puerta de su despacho y en el fondo asoma una pizarra con los nombres de los futbolistas que, al término del cierre del mercado, completan la plantilla del Sporting. Todos están escritos en verde, pero antes estuvieron en azul y rojo cuando se trabajaba en las incorporaciones y salidas. Han sido tres meses largos e intensos, cargados de llamadas y algún desengaño, para perfilar codo con codo con Abelardo un equipo capaz de pelear por la permanencia sin los agobios del pasado curso.

Confección de la plantilla

«No soy de medallas, sino de trabajo en equipo»

«El equipo que hemos hecho con el dinero que teníamos es para ponernos una medalla», subrayó Abelardo en una entrevista en este periódico. «No soy de medallas», asegura el director deportivo, «sino de trabajo en equipo. El mérito del equipo que hemos conseguido es un trabajo de todo el club». Afirma que es ahora, sobre el campo, cuando toca demostrar si es mejor la plantilla que la pasada campaña. «El equipo la temporada pasada se dejó todo y eso es lo que hay que exigirle a la actual plantilla», apostilla.

Renovaciones frustradas

«Si uno falla, tiene que admitir el error y rectificar»

Tenía Nico Rodríguez el desafío de sustituir a futbolistas que, el curso anterior, constituían la columna vertebral del equipo. «El reto siempre es mejorar», contesta. Al preguntarle sobre si cambiaría la forma de proceder a la hora de abordar la renovación de jugadores como Bernardo, Luis o Jony, el director deportivo es claro. «Si en un momento dado tienes que aprender de los errores, es de personas inteligentes reconocer los fallos para no volver caer en ellos», señala.

Trece caras nuevas

«Tocaba darle una vuelta a la plantilla para mejorar»

Nunca había pasado el Sporting de siete fichajes desde que es sociedad anónima. Nico Rodríguez asumió la necesidad de «darle una vuelta a la plantilla si queríamos mejorar». Queda por saber si hacer tantas incorporaciones es propio de un club que presume de la cantera. «El Sporting es un club de cantera y seguirá siéndolo», zanja el responsable de la parcela deportiva, cuya opinión es que la gente que llega de las categorías inferiores «necesita esos refuerzos para ser mejor». En todo caso tiene claro que nadie tiene el puesto asegurado por el mero hecho de haberse forjado en Mareo.

Cesión de Pablo Pérez

«Si va a jugar poco, prefiero reforzar nuestro producto»

Hay aficionados que se preguntan por qué el Sporting trae a un futbolista de 20 años como Afif y, sin embargo, deja salir cedido a una propio, surgido de Mareo, como Pablo Pérez. Nico Rodríguez separa ambos movimientos y destaca la importancia de «reforzar nuestro producto» ante la perspectiva de que apenas iba a tener oportunidades durante el año.

Proyecto de futuro

«La mejor manera es fidelizar a nuestros pilares»

La continuidad de Jorge Meré estuvo varias semanas en el alero ante las discrepancias que mantenían las dos partes durante la negociación. «Se han hablado cosas que no venían a cuento, pero al final todo salió bien», se congratula el técnico gijonés, satisfecho después de garantizar la continuidad del canterano y la de Abelardo, a los que habrá que añadir en un plazo corto de tiempo a Sergio: «Qué mejor manera hay de construir el futuro que fidelizando a los pilares importantes».

Fortaleza de los rivales

«Cada vez veo más difícil el objetivo de la salvación»

Teniendo en cuenta que se han hecho trece fichajes y que los protagonistas asumen que existe una plantilla más compensada, cabe pensar que alcanzar la meta de la permanencia no tendrá la dificultad de la pasada campaña. Nico Rodríguez, sin embargo, desmonta esa creencia. «Cada vez veo más difícil el objetivo», explica después de repasar a vuela pluma las inversiones efectuadas por los teóricos rivales de los rojiblancos: «Va a haber más competencia y el nivel subirá una barbaridad».

Nuevas incorporaciones

«Cop fue la primera opción para el nueve»

Es cierto que hubo trece fichajes, pero el movimiento importante fue la contratación del nueve que debía suplir a Tonny Sanabria. Cop, desvela, fue desde el principio «la primera opción». Evita hablar de la opción de compra obligatoria que compromete al club a desembolsar tres millones de euros en el caso de permanencia. «De momentos hablamos de una cesión», advierte, si bien no niega que no le importaría quedarse en propiedad con el croata porque eso significará que el Sporting sigue en Primera.

Sobre Viguera, última incorporación, se congratula de una llegada que la Liga «truncó» durante el pasado mercado de invierno. Acerca del mediocentro, el club captó a Xavi Torres, aunque no fue el único perfil que sondeó. «Valoramos varias opciones, entre ellas, traer un jugador joven con determinadas características», dice.

La sorpresa de Douglas

«La penalización no va condicionar su participación»

Si hay una llegada que fue inesperada fue la de Douglas. El Barcelona accedió a su cesión, asumiendo el montante global de la ficha, aunque incluyendo una cláusula de penalización en el caso de que no juegue. Nico Rodríguez quita importancia a este factor y asegura que no influirá a la hora de hacer las alineaciones. «La penalización no va a condicionar la participación del jugador», apunta, mientras deja claro que la compensación pactada es «mínima» y responde a una cuestión necesaria para «maquillar la operación».

Tercer portero

«No podíamos precipitar lo que viene de abajo»

Igual que extraña que un club de cantera firme trece fichajes, resulta curioso traer un tercer portero para reforzar el plantel. El director deportivo habla de una «necesidad» expuesta por el cuerpo técnico, con el que coincide en que «no se puede precipitar lo que viene de abajo» respecto a los prometedores porteros del filial. Esta incorporación, como el resto de las que se han hecho este verano, precisa, «han sido consensuadas». «Hay unanimidad en todos y cada uno de los fichajes», puntualiza.

Descenso Sporting B

«Soy responsable de lo que ocurre a nivel deportivo»

No estuvo el Sporting B a la altura de lo que se esperaba la pasada campaña. Los refuerzos con los que se apuntaló el equipo «no aportaron nada», confiesa Nico Rodríguez, que, como director deportivo asume su «responsabilidad» en el fracaso del filial, que derivo en su descenso a Tercera. «No escurro el bulto», afirma.

Salida de Raúl Lozano

«He pensado que necesitábamos un cambio»

Fue extraño que Nico Rodríguez mantuviera en su equipo de trabajo a Raúl Lozano cuando desembarcó en Gijón. Transcurridos los meses, el director deportivo prescindió del que fuera antecesor suyo en el cargo. ¿Los motivos? «He pensado que necesitábamos un cambio», concede.

El espejo del Sevilla

«Ojalá podamos parecernos algún día»

El Sporting quiere crecer y por eso se mira en las estructuras que tienen otros clubes. Es el caso, por ejemplo, del Sevilla. «Ojalá podamos parecernos algún día», admite, al tiempo que recuerda que «llevan años haciendo un trabajo impecable».